專科護病比2／護理荒未解、年輕醫師出走 專科護理師淪「夾心餅乾」

護理師人力荒未解決，年輕醫師留任醫院意願低，專科護理師可執行醫師部分任務，也能肩負一般護理師工作，在護理師、住院醫師相繼出走，專科護理師猶如「夾心餅乾」，承擔愈來愈多臨床業務。台灣專科護理學會創會理事長蔡秀鸞說，住院病人多數醫療問題都靠專科護理師處理，但待遇不如醫師，也讓他們自嘲是院內最廉價的人力。

一位專科護理師的培養不易，需要至少有3年護理師的工作經歷後，才能再進一階接受訓練並考執照，通過考試後，可在醫師的監督、指導或督促下，執行部分醫療業務，根據統計，我國領有專科護理師執照者，約有1.5萬多人。

根據統計，今年六月我國護理師執業率不及6成3。蔡秀鸞表示，一般護理師執業人數持續下滑，導致許多工作內容轉移至專科護理師身上，在某些小型醫院，因為專科護理師「比較便宜」，加上年輕醫師的流失，院方考量人事成本，多聘僱專科護理師取代部分醫師的任務，形成專科護理師得扛部分一般護理師工作，又得加碼負擔原本住院醫師的工作。而肩負多項任務的專科護理師每月薪資不足10萬，醫師薪水則可高達每月40、50萬。

台灣專科護理師工會理事長洪志祥說，專科護理師的薪資與一般護理師薪資差距不大，但需要負擔的責任遠比護理師高、護病比也高，因此導致護理師轉任專科護理師的意願不高，唯一誘因是部分醫院專科護師不必輪值夜班，但這並非普遍情況，很多醫院專科護理師也需要輪值夜班和輪值三班。

蔡秀鸞說，要改善專科護理師的執業困境，「調整薪資」是關鍵，專科護理師執行諸多侵入性醫療行為，如傷口縫合、為病人插管等，但處置都是以主治醫師名義申請健保給付，點數歸給醫院而非個別護理師，衛福部訂出12項改善護理勞動條件計畫，所花的經費幾乎都回不到護理師、專科護理師身上，同時，不少醫院不斷擴建院區，可見營收情況不差，「政府對醫院太好，對護理師卻太刻薄。」

洪志祥表示，專科護理師於法規規範下執行的醫療行為或相關技術，目前是沒有健保點值給付的，例如協助主治醫師繕寫病歷、執行臨床技術等，相關給付均歸屬主治醫師身分。對醫院來說，專科護理師在帳面上沒有產值，因此不願為專科護師加薪，希望藉由健保給付原則修訂，讓專科護師在合法執行的醫療行為能納入給付，且處置費用應回饋在專科護理師身上。