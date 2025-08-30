快訊

棒球／東園冠軍少棒回來了！教頭賴敏男透露2個奪冠小故事

股神出手！波克夏證實已收購「這間公司」 巴菲特獻上祝賀

聽新聞
0:00 / 0:00

專科護病比2／護理荒未解、年輕醫師出走 專科護理師淪「夾心餅乾」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
專科護理師的養成過程不容易，在護理師、住院醫師相繼出走後，專科護理師成為夾心餅乾，在醫療運作過程中，承擔愈來愈多臨床業務。示意圖，非新聞當事人，本報資料照片。
專科護理師的養成過程不容易，在護理師、住院醫師相繼出走後，專科護理師成為夾心餅乾，在醫療運作過程中，承擔愈來愈多臨床業務。示意圖，非新聞當事人，本報資料照片。

護理師人力荒未解決，年輕醫師留任醫院意願低，專科護理師可執行醫師部分任務，也能肩負一般護理師工作，在護理師、住院醫師相繼出走，專科護理師猶如「夾心餅乾」，承擔愈來愈多臨床業務。台灣專科護理學會創會理事長蔡秀鸞說，住院病人多數醫療問題都靠專科護理師處理，但待遇不如醫師，也讓他們自嘲是院內最廉價的人力。

一位專科護理師的培養不易，需要至少有3年護理師的工作經歷後，才能再進一階接受訓練並考執照，通過考試後，可在醫師的監督、指導或督促下，執行部分醫療業務，根據統計，我國領有專科護理師執照者，約有1.5萬多人。

根據統計，今年六月我國護理師執業率不及6成3。蔡秀鸞表示，一般護理師執業人數持續下滑，導致許多工作內容轉移至專科護理師身上，在某些小型醫院，因為專科護理師「比較便宜」，加上年輕醫師的流失，院方考量人事成本，多聘僱專科護理師取代部分醫師的任務，形成專科護理師得扛部分一般護理師工作，又得加碼負擔原本住院醫師的工作。而肩負多項任務的專科護理師每月薪資不足10萬，醫師薪水則可高達每月40、50萬。

台灣專科護理師工會理事長洪志祥說，專科護理師的薪資與一般護理師薪資差距不大，但需要負擔的責任遠比護理師高、護病比也高，因此導致護理師轉任專科護理師的意願不高，唯一誘因是部分醫院專科護師不必輪值夜班，但這並非普遍情況，很多醫院專科護理師也需要輪值夜班和輪值三班。

蔡秀鸞說，要改善專科護理師的執業困境，「調整薪資」是關鍵，專科護理師執行諸多侵入性醫療行為，如傷口縫合、為病人插管等，但處置都是以主治醫師名義申請健保給付，點數歸給醫院而非個別護理師，衛福部訂出12項改善護理勞動條件計畫，所花的經費幾乎都回不到護理師、專科護理師身上，同時，不少醫院不斷擴建院區，可見營收情況不差，「政府對醫院太好，對護理師卻太刻薄。」

洪志祥表示，專科護理師於法規規範下執行的醫療行為或相關技術，目前是沒有健保點值給付的，例如協助主治醫師繕寫病歷、執行臨床技術等，相關給付均歸屬主治醫師身分。對醫院來說，專科護理師在帳面上沒有產值，因此不願為專科護師加薪，希望藉由健保給付原則修訂，讓專科護師在合法執行的醫療行為能納入給付，且處置費用應回饋在專科護理師身上。

給付 醫師 護理師

延伸閱讀

台大護理長退休回任兼職護師...選急診後送病房貢獻所學 坦言「蠻舒壓」

獨／護理新手離職率高 衛福部啟動導師制：老鳥帶菜鳥月多6千津貼

獨／盼解護理荒⋯台大醫院部分工時回聘離職護師 20人回流繁重科別

護理荒病患抱怨病床空著不能開 雲林縣府先幫護理人員每月加薪3千

相關新聞

專科護病比2／護理荒未解、年輕醫師出走 專科護理師淪「夾心餅乾」

護理師人力荒未解決，年輕醫師留任醫院意願低，專科護理師可執行醫師部分任務，也能肩負一般護理師工作，在護理師、住院醫師相繼...

專科護病比1／逾7成專科護理師1人顧20人 工會：嚴重過勞盼訂護病比

衛福部公告三班護病比獎勵，卻排除專科護理師，台灣專科護理師工會公布最新護病比調查，高達6成5專科護理師，白班照顧逾12床...

颱風、豪雨接連重創…今年文旦減產3成5 價格可能漲2到3成

受丹娜絲颱風、連續豪雨等影響，今年文旦總產量減少3成5，台南麻豆區更減產高達8成。也因為產量減少，價格可能漲2到3成。

KKTIX大當機！系統異常超商無法取票 業者：今晚八三夭改電子票

KKTIX系統售票系統今天（8月30日）大當機，消費者到全家便利商店購票機台點選KKTIX售票系統，卻顯示「系統維護作業...

桃花來了？突然心悸伴隨「2症狀」要小心 醫師：嚴重恐致心衰竭亡

突然心悸千萬別以為是「愛神來了」，或桃花降臨，很可能是心律不整，疏忽不就醫，恐引發心衰竭等導致死亡；丁小姐因心律不整接受...

女店員被奧客逼到崩潰下跪磕頭 超商總公司籲「保持理性與同理心」

近日在社群平台上，瘋傳一位超商女店員情緒崩潰影片，只見該名超商女店員疑似與客人產生爭執後，突然情緒崩潰向客人下跪並不斷磕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。