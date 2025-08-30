專科護病比1／逾7成專科護理師1人顧20人 工會：嚴重過勞盼訂護病比

衛福部公告三班護病比獎勵，卻排除專科護理師，台灣專科護理師工會公布最新護病比調查，高達6成5專科護理師，白班照顧逾12床病人，遠超國際建議安全標準5至10床，工會呼籲，衛福部應訂定專科護理師護病比，建議至少為1比12，若不改善現況，恐影響病人安全。

專科護理師是屬於進階護理師，臨床實際業務內容也比一般護理師更繁複，除了需有進階的評估能力、執行臨床技術、在醫師指示下或依照預立醫療流程開立相關藥囑、甚至還有疾病管理及與主治醫師共同討論病人病況及制定相關的照護計畫。

專科護師工會針對全國第一線照護的專科護理師網路調查結果，專科護理師不僅在白班的照顧負荷過重，高達6成5專科護理師，白班照顧逾12床病人，遠超國際建議安全標準5至10床，夜間值班時壓力更是驚人，7成2專科護理師，輪值夜班時，1人須照顧20位以上病人，其中1成5需獨自負擔30床以上。在各科別病房中，僅加護病房護病比略低，比率約1比4至1比6，但病人情況危急、變化快速，臨床壓力大。

台灣專科護理師工會理事長洪志祥說，他現於區域醫院任職，以自己的工作狀況為例，過去值班期間需照顧約3個病房，每1個病房的床位數約為20床，加上處理新入院病人共5人，總共照護人數高達65人，新入院病人須撰寫病歷，且要進行病史收集、相關評估、在醫師指示下開立相關醫矚，且萬一住院病人突發病情惡化，也必須立即處理，壓力不小。

洪志祥說，若專科護理師照顧護病比太高，除了造成專師的身心壓力過大外，也會影響照護品質及增加專科護理師執業風險，工會盼衛福部訂出專科護理師護病比，建議一般病房專科護理師護病比1比12，加護病房1比5。

另，日前衛福部發放夜班護理津貼，最初公告時竟獨漏專科護理師，經工會及台灣專科護理師學會力爭才修正納入，盼未來相關獎勵政策訂定時，別再排除專科護理師，造成「有責任專科護理師擔，有獎勵專科護理師卻領不到。」

洪志祥表示，專科護理師制度設立初衷是因應住院醫師人力不足，隨人口老人化照護需求增加，住院醫師及實習醫師人數不足以應付龐大醫療照護需求，專科護理師角色更顯得重要。目前專科護理師也面臨陸續屆齡退休，執業環境不改善、護病比過高，護理師不願意轉任專科護理師，國內未來恐將面臨專科護理師人力不足，醫療情況惡化，病人安全受影響，甚至造成醫療品質低落。

衛福部照護司副司長陳青梅說，衛福部所訂三班護病比是針對一般護理師，近期已發放達標獎勵金，且預計擴大至特殊病房，專科護理師也在第二輪護病比獎勵討論之列，不過，各醫院專科護理師作業模式不同，有些醫院以病床數量分配專科護理師，有些則是讓專科護理師跟著主治醫師，而非依病床數量配置，未來如何訂定護病比還需研議。