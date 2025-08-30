颱風、豪雨接連重創…今年文旦減產3成5 價格可能漲2到3成

受丹娜絲颱風、連續豪雨等影響，今年文旦總產量減少3成5，台南麻豆區更減產高達8成。也因為產量減少，價格可能漲2到3成。

農業部農糧署今舉行「柚見國產好滋味」國產文旦產季起跑記者會。農糧署主秘陳立儀表示，今年文旦雖受7月丹娜斯颱風及連續豪雨影響，總產量約4萬公噸，較常年減少35%，但品質甚美味，供應量仍可滿足國內市場需求，不過因產量減少，價格將平均上漲約2到3成。

農糧署表示，為因應氣候變遷對農業生產的衝擊，已積極輔導產地農民團體建設韌性防災、智慧省工等基礎設施，在台南市麻豆區建置首座文旦智慧化自動分級包裝場，引進自動化省工機械，有效節省三分之二人力。此外，也在花蓮縣瑞穗鄉成立東部首座取得ISO22000驗證的文旦加工廠，協助提升文旦加工量能20%，有助降低天然災害風險、減少農產品損耗及解決勞力不足問題。

今明兩天都在台北市希望廣場都有展善活動，一次呈現麻豆區農會蜂蜜柚子吸凍飲、瑞穗鄉農會柚子鹽爆米花、雲林縣斗六果菜生產合作社產銷履歷文旦、文旦復興青柚燒及PAPA烘焙柚子米麵包等超過30款創新產品。