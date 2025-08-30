KKTIX大當機！系統異常超商無法取票 業者：今晚八三夭改電子票

KKTIX系統售票系統今天（8月30日）大當機，消費者到全家便利商店購票機台點選KKTIX售票系統，卻顯示「系統維護作業、暫停服務」，導致許多人無法購票取票，社群上罵聲不斷，紛紛抱怨「晚上要看演唱會，門票取不出來怎麼辦？」、「後續不是應該發文公告...用限動誰看的到？」，不過也有網友提醒「改成電子票券了，大家注意信箱」。

對此KKTIX先在社群公布「目前全家便利商店購票及取票服務發生異常，請消費者暫時先以網站購票，尚未取票的消費者也請先暫時勿至全家取票，我們將在本日16:00再更新同步維修進度，感謝您的耐心等候。」

稍早第二次發布回應表示：「經確認，此事件為KKTIX系統異常，目前持續維修中，受影響之消費者可依售票單位與活動主辦單位公告辦法取票，造成消費者不便，再請見諒。」在IG限動也公布八三夭演唱會高雄首站尚未取票的消費者訂單已改為電子票QR Code，請至電子郵件信箱查詢。