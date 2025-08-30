桃花來了？突然心悸伴隨「2症狀」要小心 醫師：嚴重恐致心衰竭亡

突然心悸千萬別以為是「愛神來了」，或桃花降臨，很可能是心律不整，疏忽不就醫，恐引發心衰竭等導致死亡；丁小姐因心律不整接受藥物治療，近半年心跳異常頻率增加，稍微活動就氣喘吁吁，回診檢查才發現心室期外收縮比例達25%，心臟功能降至35%，並出現心衰症狀，經治療後，一年內心臟功能回升至70%，重返職場。醫師提醒，若心悸伴隨胸悶、呼吸困難，恐是心律不整徵兆，應及早檢查。

長庚醫院今舉辦「大師開講．衛教講座」首場活動，聚焦心臟疾病，召集院內專家分享心臟疾病的防治與治療經驗，涵蓋心律不整、心臟衰竭、冠心病、心律調節器與糖心腎症候群等主題。

基隆長庚心臟內科主治醫師陳韋翔指出，正常心跳每分鐘60至100下，異常快或慢，可能與肥胖、藥物、菸酒、睡眠呼吸中止症、自律神經失調等有關，必須檢查確定病因。台灣高齡化社會下，心房顫動案例上升，需警惕其導致中風與心衰竭的風險。

心跳過慢同樣不可輕忽。林口長庚心臟內科主治醫師沃宏達表示，心跳低於每分鐘60下，可能造成頭暈、昏厥，目前主要治療方式為安裝心律調節器。近年推行的新型「傳導系統起搏」能降低心衰風險，術後兩天即可出院，效果良好。

嘉義長庚心臟衰竭中心主任潘國利說，心臟衰竭是慢性病，居家自我監測與生活調整是關鍵，包含規律量體重與血壓、按時服藥、限制鹽水攝取與適度運動。出現呼吸困難、下肢水腫等症狀應立即就醫，積極配合醫療團隊可減少併發症與再住院。

林口長庚心臟內科主治醫師蕭富致指出，冠心病是最常見的心血管疾病，也是猝死與中風主因。患者常有胸悶或心絞痛，嚴重時會心肌梗塞。胸痛雖可能來自其他疾病，但若持續超過30分鐘必須送醫。治療除藥物外，改善生活習慣才是根本。

糖尿病、心臟病與腎臟病的交互影響也引起關注。高雄長庚心臟內科主治醫師吳勃銳說，三者形成「糖心腎症候群」，加速動脈硬化與心衰。美國心臟協會提出「生命八要素」，從飲食、運動到戒菸與控制三高，都是降低風險的基礎。新藥如SGLT2抑制劑與GLP-1受體促效劑，能同時控制血糖並延緩心衰與腎病進展，為病人帶來新希望。

