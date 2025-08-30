聽新聞
0:00 / 0:00
女店員被奧客逼到崩潰下跪磕頭 超商總公司籲「保持理性與同理心」
近日在社群平台上，瘋傳一位超商女店員情緒崩潰影片，只見該名超商女店員疑似與客人產生爭執後，突然情緒崩潰向客人下跪並不斷磕頭，畫面流出後，引發許多網友不捨與痛批奧客，對此，超商總公司表示，已在第一時間了解狀況並安撫同仁，並呼籲所有消費者保持理性與同理心。
從網路流傳的影片中可見，該名女店員正在幫其他客人結帳，另一名疑似與店員發生爭執的客人隨後在旁錄影並出聲：「好，來啊，請妳告訴我，我罵妳什麼啊，講啊」；店員突然瞬間情緒崩潰，直接當眾下跪並不停磕頭道歉，「我跪下來好不好，對不起」，旁人見況也趕緊上前阻攔。
由於影片沒有拍到先前雙方到底為什麼起爭執，有網友就說「沒看到事件全貌，所以暫時無法評論誰是誰非」，但更多的網友則是心疼店員，說道「很多人自以為花錢最大」、「台灣就是奧客多」。對此，超商總公司表示，「已在第一時間了解狀況並安撫同仁，強調會持續提供必要協助，也呼籲所有消費者保持理性與同理心，共同營造友善購物環境。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言