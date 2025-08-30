周春米與譚艾珍、歐陽靖「新醬」三代對談 南國漫讀節感受屏東多元文化

「南國漫讀節2025」已由今日起正式開跑。身為台灣最具指標性閱讀活動的「南國漫讀節2025」今年以「跟著○△~ 去旅行」為主題，結合趣味的幾何符號象徵屏東的山巒、海景與人文元素，展開超過40場的主題講座、名人走讀與互動工作坊。開幕座談今日於屏東縣立圖書館總館登場，由縣長周春米和資深演員譚艾珍、作家歐陽靖與愛孫「新醬」三代一同現身對談，分享從對屏東的第一印象、屏東的豐饒多元文化，更有南國漫讀節如何將閱讀、旅行、觀光完美結合。

縣長周春米首先表示，屏東是溫暖的地方，「不只是天氣、人氣味，最重要她是我的家鄉，有家人、有朋友。」同時屏東縣近年更建造大量文化場館包含屏東總圖、王船文化館、民謠文化館，以及預計明年開幕的屏東美術館，「我很榮幸能參與這些年來文化場域的建設，是來自土地、文化、族群產生的能量，（我）戰戰兢兢但樂在其中。」

資深演員譚艾珍則分享了她與屏東的淵源，最早從20多年主持美食節目到來屏東，甚至還在屏東拍攝了兩部偶像劇，「也因為工作的關係，順便看看山、看看水」；自稱「島內移民」的歐陽靖則是帶著新醬定居台南安平，在豐富的投影片中她陸續分享了屏東的墾丁、跑遍全世界但最愛的海生館、完整保留大型機具與屏東製菸歷史的屏東菸廠1936、凝聚東港歷史的王船文化館、擁有美味吻仔魚飯的枋寮鄉、展現原民堅毅的古茶柏安部落等旅遊景點，歐陽靖並大讚屏東有太陽、有山、有海、有文化，「屏東是一個全世界都無法取代的地方。」

而談到南國漫讀節如何將閱讀、旅行、觀光結合時譚艾珍則分享建議，「所有的事情都慢慢來、不是走馬看花，而是把時間留在一個定點、很深入的，細細的品味，慢慢地閱讀所有的地理人文，這就是好好享受生活的方式。」縣長周春米則推薦了位於車城鄉的看海美術館，「我們將荒廢的候船室改造成美術館，結合漁村、地理條件，用藝術的方式呈現。」

最後當用一句話來推薦南國漫讀節時，周春米則精簡俏皮地表示，「就跟著我們去旅行吧～！」譚艾珍則回應，「我覺得屏東不只是來玩的地方，如果有這樣的環境許可，屏東是一個longstay的地方。」歐陽靖則表示，「冬天玩屏東潮棒的，很舒服的天氣、曬滿飽飽的維生素D，請大家一起來（南國漫讀節）感受屏東的山、海與文化。」

「南國漫讀節2025」開幕系列講座即日起將至12月，於屏東各個鄉鎮舉辦，8月31日（日）將邀請資深作家舒國治、資深作家廖玉蕙與金馬執委會執行長聞天祥，分別以「舒國治的南國流浪輯」、「資深作家的台語寫作新探索」、「光影禱詞：從觀影感動到影展儀式」為主題於屏東總圖5樓演講廳進行演講。活動為免費參加，惟須事先於Accupass網站提前報名。欲知更多活動細節，則可瀏覽屏東縣政府文化處Facebook粉專，取得最新資訊。相關報名連結請上：https://linktr.ee/readinginpt。