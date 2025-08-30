台新銀行連六年贊助兩廳院夏日爵士戶外派對 打造音樂饗宴讓美好永續

一年一度的「台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對」，將於今天晚間6點30分於兩廳院藝文廣場開演。台新金控（2887）旗下台新銀行連續六年贊助，近年與合作夥伴國家兩廳院共同促成多場爵士音樂饗宴，今年夏日爵士戶外派對由重量級爵士音樂家──曾增議六重奏、東京中央線、金曲歌后曹雅雯及國內外爵士好手們擔綱演出。台新銀行邀請民眾帶著家人與好友今晚一同前來，在星空下創造美好回憶。

以培養國人藝術視野、豐富心靈與生活為目標，台新銀自2020起贊助兩廳院夏日爵士戶外派對。台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘表示，兩廳院長年舉辦爵士音樂節以及夏日爵士派對，已成為國內外爵士音樂家交流砥礪的最佳舞台，也是台灣爵士樂迷不可錯過的盛宴，今年不但能看到日本與台灣知名音樂家同台共演，還能聽見閩南語、客家話、法語等不同語言的音樂作品。

台新銀行表示，除了重量級爵士音樂家表演外，今天民眾到現場台新銀行帳篷區掃描指定QRCODE，完成指定任務，還可免費獲得「台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對限定一卡通」，數量有限，索完為止。台新並邀請民眾一起搭乘大眾運輸工具加入倡議永續行列，當天也會舉辦《台新新光合併員工向心力活動》，凡出示員工證(實體/電子皆可)即可參加專屬遊戲，抽限定好禮，獎品包含人氣超高的紀念Richart玩偶吊飾、合併紀念款燈箱及《認真．解答之書》。台新銀行長期投入藝文推廣，支持藝文展演活動時，也為信用卡持卡人提供刷卡購票折扣優惠，持卡人購買兩廳院夏日爵士系列節目票券並刷台新銀行信用卡即可享有95折優惠。

台新銀行善盡企業社會責任，秉持回饋社會的精神，多年來持續支持各種國內外藝文活動展演，期望帶給民眾多元的藝文體驗。邀請喜愛爵士音樂的朋友，今天千萬不要錯過這場陣容強大且免費入場的年度夏日音樂盛事。