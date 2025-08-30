呂建德嗆北市石崇良緩頰 北市府反問：是否協助澄清、道歉

台北市府與衛福部次長呂建德，因長照議題互槓，準衛福部長石崇良今天出面緩頰「還是需要肯定地方的努力」盼地方中央一起檢討強化；但北市府今再批呂建德造謠傷害基層公務人員，並反問石崇良「是否要出來協助澄清跟道歉」

呂建德失言風波不斷，先前在大罷免失利後，曾在臉書撰文稱「剿匪也非一次成功」挨轟，石崇良在行政院宣布他接任衛福部長後，接受媒體採訪，被問及衛福部次長屢次失言時，還替呂建德及批評基層醫師「小腦袋」的衛福部次長林靜儀緩頰，認為「每個人都有失言的時候」，連他自己也曾因「萬華是疫情破口」說法挨批，並為此再度道歉，沒想到還沒正式上任，又再次出面為呂緩頰。

北市副發言人蔡畹鎣今指出，呂次長堂堂一個中央官員，竟然連面對自己說錯的事實都不敢、已經公開澄清過的內容，還拿出來造謠抹黑；呂次長明知自己「稽查」一事罵錯、有機會公開講清楚，反而在有機會發言時，轉移焦點大談一個無關的議題，請問中央部會的官箴在哪裡？

蔡畹鎣反問石崇良準部長，中央官員應該這樣沒事引戰嗎？次長的行為符合部長「中央地方合作關係」的標準嗎？石部長是否認同呂次長代表部內立場，批評台南高雄嘉義屏東等發敬老金的地方政府？

北市衛生局也表示，中央一致性的算法，忽視了台北市市民在人口結構、平均餘命等的差異需求，高估了台北市的失能人口，對台北市是不公平的；呼籲中央了解各地差異性，不宜死守單一指標以偏概全，有助於中央地方的夥伴關係共同合作。

衛生局指出，北市除了配合中央長照2.0外，更發展社區復健、家庭照顧者支持、關懷據點等多元方案，並依照市民長照需求，以民眾最有感的「照顧替代率」，反映真實長照服務成果。

衛生局表示，北市計算照顧替代率，分子包括長照項目、家照、社區復健、外籍看護、社區據點及身障機構(不含安養)，對象皆為失能者，故無需調整分母。另外，健康促進等方案係為減少分母的失能人數，並未計入分子。