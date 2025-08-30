28歲女臉黑腿腫尿起泡 醫：恐腎病變前兆

臉灰黑，小心腎臟健康亮紅燈。高雄28歲高姓女子疲倦、水腫、小便泡沫多，就診時臉色黯沉，醫師一看情況不妙，檢查發現罹患免疫球蛋白A型腎病變，原來女子本身有糖尿病，工作日夜顛倒，讓她疏忽身體警訊，最終引發腎臟病變，需終身洗腎。

收治高女的阮綜合醫院腎臟科主任林正浩表示，因糖尿病家族史，高女22歲就確診糖尿病，從事餐飲業大夜班，近期體重增加，感覺倦怠疲勞、雙腿水腫，還有泡泡尿，檢查發現免疫球蛋白A型腎病變合併糖尿病腎病變，需立即介入治療。

「年輕糖尿病人惡化速度比中高齡更快」林正浩指出，年輕族群往往仗勢身體好，對血糖異常警覺性低，加上作息混亂、壓力大、情緒不穩、用藥不規律等因素，使得胰島素細胞退化得更快，導致病程進展迅速。

林正浩表示，先前曾收治同是28歲糖尿病患蔡姓女子，19歲即罹病，因情緒困擾導致飲食失控，體重明顯上升，長期未規律回診或服藥，最終等到水腫、泡泡尿才就醫，檢查結果也宣告須洗腎，積極減重18公斤，病情已獲控制。

糖尿病過去被認為是中老年人的疾病，近幾年臨床顯示，40歲前發病的糖尿病患者明顯增加，血糖控制不佳、生活作息紊亂，導致併發症來得更快、更猛，不少人年紀輕輕就走上洗腎之路，也有病人習慣將泡泡尿當「正常現象」，甚至將腿腫、臉色黯沉歸因於工作累，其實早已錯過黃金治療期。