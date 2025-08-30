快訊

濃煙直竄天際！桃機第三航廈工地旁廢棄物燃燒 險影響航班起降

台中傳國小霸凌！家長控孩子遭死亡威脅 「扭斷你的脖子」教育局回應了

iPhone「正常使用」能撐多久？過來人曝數據：超級猛

國光客運8月31日起退出6路線 贈末班車乘客悠遊卡

中央社／ 台北30日電

國光客運申請停駛14條長期虧損路線，其中高屏、墾丁等6條一般公路客運路線今天將陸續發出末班車，明天起由屏東客運及高雄客運接駛，國光客運也準備悠遊卡送給末班車乘客。

公路客運業受到國內自小客車普及化，以及台鐵、高鐵競爭下，載客量下滑，經營面臨挑戰。而國光客運向銀行貸款，經還款後金額還剩下新台幣20多億元，在財務壓力下，申請停駛14條長期虧損路線，根據業者估算，這14條路線，每年虧損合計近1.9億元

國光客運日前發布新聞稿說明，高雄、屏東、墾丁等6條一般公路客運路線已獲交通部公路局核定自8月31日起停止經營。

國光客運表示，上述路線經台北區監理所公開徵詢業者接駛意願後，公路局同意由高雄客運及屏東客運接駛經營9117、9127、9188、9189等4條高墾路線，而1773、1780一般公路客運路線則由屏東客運接駛。

國光客運這6條一般公路客運路線將行駛至今天，末班車時間約落在今天下午4時40分至晚間10時30分之間。

國光客運總經理任季男向中央社記者透露，今天除了會在末班車車頭上打出「國光客運某某路線末班車」字樣外，也準備300張悠遊卡，將由站長或駕駛發送給末班車乘客。

國光客運指出，這6條路線所營運班次，將全數由接駛業者提供服務，整體班次及服務水準均維持不受影響，民眾可依原需求時段乘車；另配合主管機關要求，已與接駛業者在停靠站牌、場站、官網、iBus等相關管道發布異動資訊。

至於其餘8條國光客運申請停駛國道客運路線，包括台北、台中到台南、高雄、屏東，以及桃園、中壢到高雄，合計8條路線，公路局預計，9月2日說明後續接駛經營狀況。

屏東 悠遊卡 國光客運

延伸閱讀

國光客運月底停駛南部4路線 嘉義站面臨雙鐵競爭突圍求生

不堪虧損…國光客運4路線停駛 8月31日起由高雄、屏東客運接手

撐不住！國光8月底停開高雄墾丁等6條路線 8條長途國道客運擬停開

國光客運盼停駛14條路線愈快愈好 公路局：沒有一定時間表

相關新聞

呂建德嗆北市石崇良緩頰 北市府反問：是否協助澄清、道歉

台北市府與衛福部次長呂建德，因長照議題互槓，準衛福部長石崇良今天出面緩頰「還是需要肯定地方的努力」盼地方中央一起檢討強化...

富含鉀飲食可降低24%心臟衰竭風險 醫師建議多吃這些蔬果

衛報29日報導，一項研究顯示，攝取富含鉀的食物，如酪梨、香蕉和菠菜，可將罹患心臟疾病、住院及死亡的風險降低24%。

28歲女臉黑腿腫尿起泡 醫：恐腎病變前兆

臉灰黑，小心腎臟健康亮紅燈。高雄28歲高姓女子疲倦、水腫、小便泡沫多，就診時臉色黯沉，醫師一看情況不妙，檢查發現罹患免疫...

旅客坐臥高鐵車廂走道擋道 9月22日起勸導不聽可拒載

曾有旅客搭乘台灣高鐵，因坐在車門旁通道與人發生衝突。高鐵修改旅客運送契約，旅客若坐、臥在車廂走道等妨礙乘車與候車秩序、動...

現場應援不出包！演唱會必備「這五項」物品

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「演唱會必備物品」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議五大演唱會必備物品有哪些。

眼睛乾澀、疲勞別亂點！眼藥水選購五要點一次掌握

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「眼藥水選購考量」相關話題的網路聲量，帶您了解網友在意的五大眼藥水選購考量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。