颱風致文旦減產3成 農糧署：品質佳可安心購買

中央社／ 記者吳欣紜台北30日電
國產文旦產季來臨，雖然整體產量因颱風減少近3成，但農糧署表示，各地的文旦品質仍優良且有許多加工產品，籲民眾可多選購。中央社
文旦產季來臨，但受7月颱風丹娜絲影響，整體產量減少近3成，其中台南麻豆區更減產8成，農糧署表示，雖然產量減少，但品質仍優良且有許多加工產品，籲民眾可多選購。

農業部農糧署今天在台北市希望廣場舉行記者會，宣告國產文旦產季正式開始，會中除了展售優質國產文旦禮盒，也有許多加工創新產品。

農糧署主秘陳立儀受訪表示，台灣文旦種植的面積有3700公頃，在正常的狀況之下，產量會有將近7萬公噸，但7月份遭到颱風侵襲，所以產量減少了將近3成左右、約4萬6000公噸，整體而言產量是減少的。

不過，陳立儀表示，不管是在南部麻豆文旦或是花蓮地區的文旦其實品質都非常良好，但也預估，因產量減少3成，價格會平均上漲約2到3成。

陳立儀說，文旦已經進入採收期，也有將許多文旦做成加工品，讓文旦不只是一個季節性水果而是成為平常日常生活中就可以享用的水果，消費者今天開始就可以到各大超市、賣場選購。

台南麻豆區農會總幹事孫慈敏則受訪指出，今年受颱風影響，台南麻豆文旦產量減少8成，但其實還有約2成文旦可以提供民眾選購，文旦價格也沒有因產量減少而特別調高，農會甚至也用比較好的價格向農民收購，盼能一起度過難關。

農糧署表示，為因應氣候變遷對農業生產的衝擊，已經積極輔導產地農民團體建設韌性防災、智慧省工等基礎設施，在台南市麻豆區建置首座文旦智慧化自動分級包裝場，引進自動化省工機械，有效節省2/3人力。

另外，農糧署說，也在花蓮縣瑞穗鄉成立東部首座取得ISO22000驗證的文旦加工廠，協助提升文旦加工量能20%，有助降低天然災害風險、減少農產品損耗及解決勞力不足問題，營造新農村產業生態鏈，實現產業永續發展願景。

文旦 台南 農糧署

