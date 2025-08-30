富含鉀飲食可降低24%心臟衰竭風險 醫師建議多吃這些蔬果

衛報29日報導，一項研究顯示，攝取富含鉀的食物，如酪梨、香蕉和菠菜，可將罹患心臟疾病、住院及死亡的風險降低24%。

過去已有研究指出，減少鹽分攝取能大幅降低心臟問題風險，從減少加鹽次數到完全不加鹽，都能帶來明顯改善，而鉀則能促進身體將血液中的鹽分排出。科學家試圖在本研究中了解，若增加鉀的攝取量，是否能幫助降低人們的心血管風險。

研究資深作者、哥本哈根大學醫院教授邦高（Henning Bundgaard）指出，人體原本是在高鉀、低鈉的飲食環境下演化，早期人類在大草原上以水果和蔬菜為食即是如此。但現代人的飲食傾向於以加工食品為主。他說：「加工程度越高，食物中的鈉就越多，鉀則越少，意味著兩者比例從過去的10:1變成1:2，這是一個巨大的改變。」

邦高強調，鉀對心臟功能至關重要。觀察性研究顯示，低鉀會增加心律不整、心臟衰竭及死亡風險。因此研究團隊提出簡單的問題：「透過增加鉀的攝取，患者是否能獲益？」

這項試驗涉及1200名在丹麥接受植入式心律去顫器（ICD）的心臟病患者，其中半數獲得如何提升鉀攝取的飲食建議。研究團隊依循丹麥所稱「食物金字塔」的一般飲食指南，擬定一份食物清單，包含白甜菜、甜菜根、高麗菜等富含鉀的食物。但不建議攝取肉類，因為肉雖含鉀，卻也含大量鈉，會抵消效果。

研究結果顯示，透過飲食提高血鉀濃度，與心臟疾病、心臟相關住院或任何原因死亡的風險顯著降低有關，降低幅度為24%。邦高指出，從更廣的角度來看，更高的膳食鉀攝取可能不僅有益於心臟病患者，也可能對所有人有益。他說：「我們或許都應該減少鈉，增加食物中的鉀含量。」

英國心臟基金會的心臟內科顧問醫生兼臨床主任巴布－納拉揚（Sonya Babu-Narayan）提醒，如果醫師建議增加膳食鉀的攝取，可以透過在飲食中加入更多富含鉀的蔬果，如菠菜、香蕉或酪梨，以及豆類、魚、堅果和種子。但除非醫師監督，否則不要自行服用鉀補充劑。因為過高的鉀濃度可能導致嚴重後果，例如心臟驟停。