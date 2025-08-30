首件失智社會處方箋試辦計畫 「失智咖啡」今年第4季上路

長照3.0明年上路，台灣失智症協會今舉辦「台灣失智症聯合學術研討會」，未來長照結合醫療將是3.0計畫的重點，依推估今年失智症總人口約有38萬人，其中極輕度、輕度失智症患者占比高達6成以上，衛福部長照司專委王玲玲說，為了延緩失智患者發展，長照3.0將推出「社會處方箋」，而第一個試辦計畫「失智咖啡」，將於今年第四季於台北市優先試辦。

「醫養合一」將是長照3.0最主要的精神，王玲玲表示，如何讓失智者不再讓疾病惡化，社會參與將會是最需要的方式，原訂最快明年起，啟動「社會處方箋」試辦計畫，只要試辦成功，健保就有辦法提供給付，讓社會能更認識失智，並提升社會參與。

王玲玲表示，目前已經有2個團體，提出社會處方箋的行動方案，其中一項「失智咖啡」已經確定要執行，預計9、10月於台北市試辦，失智咖啡的概念是由該團體進入訓練咖啡廳員工，未來的世界裡，在社區內的失智者可預期會增加，但失智者很容易出現「重複行為」，像是店員已經結帳、找完錢，但失智者忘記又返回櫃檯，向店員討未找回的金額，不了解失智症患者行為的店員，此時會感到委屈，雙方衝突恐一觸即發，但透過這項社會處方箋的介入，將能更理解失智症的模式，從社區內對於失智症的理解，開始擴大發酵。

王玲玲表示，未來社會處方箋的試辦方向，是希望與大企業合作，讓大企業可以認識失智症，或是讓大企業承攬相關的計畫，既可以讓大企業的員工，從工作中理解失智症，也有機會讓企業接納失智症患者於職場工作。

立委林月琴表示，長照3.0再過幾個月即將上路，但坊間對於未來要執行的內容，幾乎毫無概念，另外，民團長期倡議，失智照顧目前納入長照服務法、身心障礙者權益保障法內，但在美國或是日本都是另闢「失智專法」，讓失智照顧可以有穩定的財源，計畫可以長久延續，但以現行政府的施政方向，並未朝「專法」思考。

林月琴說，以日本訂定失智專法的經驗來看，不單是由厚生勞動省負責，而是到內閣單位負責，台灣目前雖然未有辦法推動失智專法，但至少要由行政院設立推動小組，至少在相關法令尚未修訂之前，可以提高層級。

王玲玲表示，長照司是行政單位，若政府有意推動專法，長照司將配合推動，不過今天聽取國內外，設置專法的效益，聽到日本在立法中，特別將國民責任納入法源，這部分是在鮮少納入台灣的法源中，台灣失智人口的成長速度極快，如果仰賴教育扎根，來認識失智症或是提升失智友善度，得花非常多年的時間，加上失智的變化度高，未來若有機會討論專法，也期待加強國民責任納入其規範中。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線