熱到不對勁？昏、痛、吐別硬撐，6大中暑跡象一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中暑跡象」相關話題的網路聲量,帶您了解六大中暑跡象有哪些。

夏季氣溫屢創新高，若長時間從事戶外活動，就要特別提防「熱傷害」上身！根據衛福部網站說明，常見的熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭、熱中暑等，其中又以熱中暑最為嚴重，若未及時治療、緩解，恐導致器官衰竭，甚至危及生命，千萬不可輕忽！

熱到頭暈、頭痛可能是中暑跡象 處於高溫環境記得適度補水

▲ 網友熱議TOP6中暑跡象 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內針對「中暑跡象」的討論，「頭暈想吐」是最常被提及的跡象之一。有網友分享參加白沙屯媽祖進香活動，首日中午就因高溫中暑「直接在路邊吐」；亦有從事戶外工作的上班族表示「上班上到中暑狂嘔」，直呼「高雄的太陽真的太毒辣」，不少網友留言提醒「多注意喝水」、「水多喝但不要喝冰的」，呼籲長時間處於高溫環境的民眾要適時補充水份。

除了噁心想吐，「頭痛」也是常見的中暑警訊之一。有網友表示，連日高溫讓他「頭痛兩天都好不了」，甚至「頭痛到睡不著」，更有苦主表示自己「中暑昏躺了一天，連吃東西都沒力氣，還頭痛到吐」，即便服用止痛藥也無效。

也有人表示自己「屬於易中暑體質」，平時只要出現「累累的、頭痛、食慾不振」的狀況，就知道可能是中暑了，只好求助中醫、刮痧療法以緩解不適。

此外，「體溫升高」與「肌肉痠痛及痙攣」也是中暑時可能出現的反應。有網友形容「身體完全無法降溫，覺得好熱」，只能靠刮痧或多喝水、清淡飲食來幫助退熱；還有網友提到過去曾因擺攤在大太陽下久站，「熱到全身性抽筋」，才驚覺已經熱中暑，並熱心分享降溫方法「腋下夾冰水10分鐘左右，之後就好多了」，提醒即時降溫可緩解不適。

中暑可能出現的徵兆多樣，從輕微的疲倦、頭暈，到嚴重時會危及生命的昏厥，都可能是身體發出的警訊。若出現上述提及的異狀，應視身體狀況適度休息與補水，必要時也應立即就醫檢查，以避免延誤治療導致無法挽回的傷害





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「中暑跡象」相關討論則數。

觀測期間：2025/04/28~2025/07/28，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

