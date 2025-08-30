快訊

「最美日本記者」宮河麻耶來了！秀超辣身材力挺夢多

愛貓無預警被送走！他8年後奇蹟重逢「見1動作淚崩」：我還記得你唷

民眾黨「公民走讀」人潮逐漸散去 員警疑中暑送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

與死神搶命！國衛院中榮聯手PanAMR首落地驗證 敗血症診斷從4天變半天

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國衛院與台中榮總聯手開發PanAMR泛基因體病原體鑑定與抗藥性診斷系統，約半天就能檢測出細菌。圖／台中榮總提供
國衛院與台中榮總聯手開發PanAMR泛基因體病原體鑑定與抗藥性診斷系統，約半天就能檢測出細菌。圖／台中榮總提供

敗血症為難以診斷，是令醫師頭痛的奪命急症，國衛院副院長許惠恒與台中榮總院長傅雲慶率領兩院研究團隊聯手開發的PanAMR泛基因體病原體鑑定與抗藥性診斷系統，透過最新的基因定序方法的奈米孔定序技術，約半天就能檢測出細菌，並且檢出抗藥性基因，較傳統抽血檢測需費時4天，更能精準用藥、及時救命。

PanAMR平台率先在台中榮總臨床場域落地驗證，開啟血流感染診斷正式邁入第三代定序的精準醫療新時代。

PanAMR平台能檢出超級細菌「碳青黴稀類抗生素抗藥性桿菌」，以及常見的致命細菌綠膿桿菌、鮑氏不動桿菌等76種常見血流感染病原，臨床應用2個月、逾40名重症病人使用，不同於AI的預測，這是直接檢出結果，並刊登於國際頂尖期刊Genome Medicine。

台中榮總說明，敗血症為急性病症，需要立即治療，它可由多種感染源引發，當感染源不明確時，醫師基於救急，第一時間會依據自身經驗初步判斷、投藥，但仍有一定比例病患在發病初期無法確診，易錯過黃金治療期，因此快速辨別何種細菌感染至關重要。

台中榮總感染科主任劉伯瑜說，敗血症患者致死率高，每晚1小時治療就增加2%至10%%的死亡率，診斷治療與時間賽跑，傳統抽血做細菌培養，耗時費功。

劉伯瑜指出，透過PanAMR系統，結合奈米孔定序技術與即時生物資訊分析，可以從血液培養陽性樣本直接定序，在上機1小時內完成病原體鑑定、15小時內完成精準藥物使用建議，大幅縮短原本各需1及3天的流程，準確率逾90%，對臨床血液感染症的診斷及治療是一大創新突破。

台中榮總說明，PanAMR平台未來將進一步擴展至呼吸道、泌尿道等感染領域外，也將進一步串接公共衛生監測系統，形成國產精準感染診斷生態鏈，嘉惠全台病人。

國衛院與台中榮總聯手開發PanAMR泛基因體病原體鑑定與抗藥性診斷系統，約半天就能檢測出細菌。圖／台中榮總提供
國衛院與台中榮總聯手開發PanAMR泛基因體病原體鑑定與抗藥性診斷系統，約半天就能檢測出細菌。圖／台中榮總提供
國衛院與台中榮總聯手開發PanAMR泛基因體病原體鑑定與抗藥性診斷系統，約半天就能檢測出細菌。圖／台中榮總提供
國衛院與台中榮總聯手開發PanAMR泛基因體病原體鑑定與抗藥性診斷系統，約半天就能檢測出細菌。圖／台中榮總提供

基因 敗血症 台中榮總

延伸閱讀

台師大女足抽血案 立委轟阿貓阿狗都能抽…衛福部函釋抽血者需有2條件

台師大抽血換學分案 女足前教練周台英涉詐欺70萬交保

台師大女足抽血案 女教練周台英深夜移送北檢

慟！30歲女星高速公路遇麋鹿撞車喪命 丈夫泣訴驚悚瞬間

相關新聞

媽媽餵稱奶粉含糖量過半業者喊告 石崇良首回應：強化營養食安教育

母嬰品牌「媽媽餵」日前在社群媒體稱嬰兒配方奶粉含糖量超過5成，有如可樂、珍奶，恐引發嬰幼兒過動，遭各界抨擊。衛福部食藥署...

昨七夕情人節天空出現超美「藍色鵲橋」！天文迷：是曙條

8月29日是農曆7月7日七夕情人節，傳說每年牛郎織女只有今日能透過喜鵲搭成的鵲橋會面。浙江寧波等地民眾驚喜發現，天空中出現一道神秘「藍色長廊」，好像傳說中的「鵲橋」延伸到天際線外，畫面壯觀唯美，引起民眾熱議。

琵琶颱風有機會生成 下周這3天前往日本要注意颱風動態

今年第14號藍湖颱風今天上午8時形成，對台灣天氣沒影響。不過，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，菲律賓東方至關...

豬肉貴何時降價？台中市大安肉品市場預估今秋回復去年同期水平

受豬隻疫情及中南部日前風災、豪雨影響，全台性缺豬情況已慢慢回穩，大安區農會總幹事蔡建宗指出，肉品市場配合農業部請台糖每日...

颱風致文旦減產3成 農糧署：品質佳可安心購買

文旦產季來臨，但受7月颱風丹娜絲影響，整體產量減少近3成，其中台南麻豆區更減產8成，農糧署表示，雖然產量減少，但品質仍優...

富含鉀飲食可降低24%心臟衰竭風險 醫師建議多吃這些蔬果

衛報29日報導，一項研究顯示，攝取富含鉀的食物，如酪梨、香蕉和菠菜，可將罹患心臟疾病、住院及死亡的風險降低24%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。