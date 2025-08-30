與死神搶命！國衛院中榮聯手PanAMR首落地驗證 敗血症診斷從4天變半天

敗血症為難以診斷，是令醫師頭痛的奪命急症，國衛院副院長許惠恒與台中榮總院長傅雲慶率領兩院研究團隊聯手開發的PanAMR泛基因體病原體鑑定與抗藥性診斷系統，透過最新的基因定序方法的奈米孔定序技術，約半天就能檢測出細菌，並且檢出抗藥性基因，較傳統抽血檢測需費時4天，更能精準用藥、及時救命。

PanAMR平台率先在台中榮總臨床場域落地驗證，開啟血流感染診斷正式邁入第三代定序的精準醫療新時代。

PanAMR平台能檢出超級細菌「碳青黴稀類抗生素抗藥性桿菌」，以及常見的致命細菌綠膿桿菌、鮑氏不動桿菌等76種常見血流感染病原，臨床應用2個月、逾40名重症病人使用，不同於AI的預測，這是直接檢出結果，並刊登於國際頂尖期刊Genome Medicine。

台中榮總說明，敗血症為急性病症，需要立即治療，它可由多種感染源引發，當感染源不明確時，醫師基於救急，第一時間會依據自身經驗初步判斷、投藥，但仍有一定比例病患在發病初期無法確診，易錯過黃金治療期，因此快速辨別何種細菌感染至關重要。

台中榮總感染科主任劉伯瑜說，敗血症患者致死率高，每晚1小時治療就增加2%至10%%的死亡率，診斷治療與時間賽跑，傳統抽血做細菌培養，耗時費功。

劉伯瑜指出，透過PanAMR系統，結合奈米孔定序技術與即時生物資訊分析，可以從血液培養陽性樣本直接定序，在上機1小時內完成病原體鑑定、15小時內完成精準藥物使用建議，大幅縮短原本各需1及3天的流程，準確率逾90%，對臨床血液感染症的診斷及治療是一大創新突破。