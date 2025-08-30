眼睛乾澀、疲勞別亂點！眼藥水選購五要點一次掌握



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「眼藥水選購考量」相關話題的網路聲量，帶您了解網友在意的五大眼藥水選購考量。

當眼睛乾澀、疲勞或紅癢時，許多人第一時間會想到點眼藥水來舒緩不適，但市面上眼藥水種類繁多，成分、用途都大不同，若沒選對反而可能對靈魂之窗造成傷害。

首要依據「適用症狀」挑選眼藥水 能否配戴隱眼時使用成關注焦點

▲ 網友熱議眼藥水選購5大考量 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近半年內網路上眼藥水相關的討論，可以發現「適用症狀」是民眾選購時最在意的關鍵，常見的需求包括緩解眼睛乾澀、疲勞、發紅等；如許多上班族便表示，由於長時間盯螢幕、待在冷氣房，容易導致眼睛乾澀不適，因此隨身攜帶眼藥水早已成日常習慣，只要眼睛一不舒服就能「立刻舒緩」，並直呼「辦公桌上絕對要有眼藥水」。除了基本的潤澤功能，也有網友推薦能消紅眼的產品，覺得「點完眼睛很舒服」，眼睛較放鬆後連精神都恢復了。

對於長期配戴隱形眼鏡的隱眼族來說，眼藥水「是否可在配戴中使用」是選購時關心的重點。就有網友發文請益某款眼藥水「戴隱眼可以滴嗎」，引來熱烈回應，有人分享實際使用經驗，也有人提醒並非所有眼藥水都適合搭配隱眼，購買前務必確認產品標示。

還有網友分享，自己平時因工作緣故從早到晚都戴著隱眼，靠一款專為隱眼設計的眼藥水大幅減緩乾澀不適，直呼「完全不卡不乾，滋潤度很夠」。而為了使用安全，討論中也提及「戴非日拋隱眼的人要特別落實清潔」，否則即使使用適合的眼藥水也可能對眼部產生刺激。

至於「涼感」眼藥水，網友的喜好則相當兩極，市面上不少眼藥水會標示涼感等級，方便依個人耐受度挑選。有網友偏愛「涼感衝到腦門」的刺激感，表示午休後點一下「瞬間清醒」，也有人說「我只會用超涼眼藥水，感覺眼睛擦小護士那種超療癒」；但也有部分消費者完全無法接受，直呼「會覺得眼睛很痛」，甚至會引發不適。

此外，有眼科醫師也提醒，涼感多源自薄荷醇等添加物，雖能暫時帶來清涼效果，但若頻繁使用，可能會對眼睛造成額外負擔，建議適量使用、避免過度依賴。

選購眼藥水不只是挑品牌，更要根據自身眼睛狀況、生活習慣與使用場合來決定，建議在購買前詳閱成分與適用說明，必要時也可諮詢眼科醫師，避免長期使用不當反而傷害靈魂之窗。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室,如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「眼藥水選購考量」相關討論則數。

觀測期間：2025/04/28~2025/07/28，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

