現場應援不出包！演唱會必備「這五項」物品



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「演唱會必備物品」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議五大演唱會必備物品有哪些。

演唱會的事前準備，除了搶票拚手速之外，如何在現場玩得盡興、拍得精彩，也成了粉絲間熱烈交流的話題。以下整理出網友熱議的五大「演唱會必備物品」，準備齊全，讓你現場應援零失誤！

入場前確認「購票證明」不漏帶 「手機」紀錄精彩片段必備！

▲ 網友熱議演唱會必備5大物品 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路上針對「演唱會必備物品」的討論，可以發現許多網友都一致認同「購票證明」最為重要，不管是電子票券還是紙本門票，拿好「通行證」才是順利進場的關鍵！而因演唱會現場時常相當擁擠，也有民眾提醒可以提前將購票證明截圖、並列印備份，存放在手機或錢包裡，避免臨時找不到而手忙腳亂。另外，有些場次因應「實名制」規範，要求出示相關證件，建議提早確認票券規定，才能安心進場應援偶像。

而演唱會當下，為了拍下精彩畫面作為紀念，「手機」同樣不可或缺。討論區中常見網友相互交流哪款品牌型號的手機拍攝更清晰，近年更掀起手機租借風潮，網友力推「不用花大錢買一台很方便」，也有人會依據座位遠近來挑選對應功能的機型，如離舞台較遠的看台區便適合「高倍變焦」表現優秀的手機；不過也有人提出「非常推薦自己買一隻來拍，這樣影片就能一直放在手機，可以三不五時拿出來回味」。而「手機掛繩」也廣受推薦，不但能解放雙手，安心應援，也能防止手機在人潮中遺失。

準備應援物品也是粉絲間的重要儀式，例如手燈、小卡、偶像造型娃娃、應援牌等，也成為展現支持與創意的表現，部分粉絲除了自行設計應援橫幅或服裝，甚至精心設計「應援甲」讓指尖成為亮點。此外，有網友提醒道，在賣力應援同時也需隨時注意自己與身旁人的狀況，推薦可以準備「能量棒」或「小糖果」補充體力，避免低血糖或頭暈；隨身攜帶「喉糖」則能在嗓子沙啞或不適時，立即舒緩症狀救急。

演唱會是每位粉絲心中的「盛事」，除了滿腔熱情與感動，事前準備也同樣重要。以上五大「演唱會必備物品」，你都準備好了嗎？下一場演出前，不妨先檢查一遍裝備清單，才能安心應援，玩得盡興！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「演唱會必備物品」相關討論則數。

觀測期間：2024/07/22~2025/07/22，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw