琵琶颱風有機會生成 下周這3天前往日本要注意颱風動態

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
菲律賓東方至關島間熱帶系統逐漸活躍，目前有兩個熱帶擾動正在發展。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
今年第14號藍湖颱風今天上午8時形成，對台灣天氣沒影響。不過，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，菲律賓東方至關島間熱帶系統逐漸活躍，目前有兩個熱帶擾動正在發展，其中95W有機會進一步增強成為颱風「琵琶」，94W發展前景未明。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前資料研判，由於強勢籠罩的太平洋高氣壓將稍微減弱，95Ｗ將順勢往北移動，朝日本琉球移動的機率最高󠀠。提醒下周二預計前往沖繩，以及下周三、周四前往南九州、四國、關西等地的民眾，要多注意颱風動態。

除非高壓減弱不如預期，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，95Ｗ才會明顯偏西，靠近台灣，但這個情況發生的機率偏低。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

日本 藍湖颱風

