媽媽餵稱奶粉含糖量過半業者喊告 石崇良首回應：強化營養食安教育

母嬰品牌「媽媽餵」日前在社群媒體稱嬰兒配方奶粉含糖量超過5成，有如可樂、珍奶，恐引發嬰幼兒過動，遭各界抨擊。衛福部食藥署澄清，市售配方乳含糖量與母乳中乳糖無異，散播謠言恐違法。準衛福部長石崇良今天首度回應此議題，他表示，健康、營養是總統府健康台灣推動委員會重要討論議題，應強化營養食安教育，並檢討廣告規定，避免誤導民眾。

媽媽餵雖發表道歉聲明，卻點名亞培、美強生2家奶粉含糖量過半，業者不排除提告。石崇良說，他認為食安教育很重要，總統府健康台灣推動委員會，舉辦論壇及固定季會時，除醫療、健保議題外，最強調的兩項議題即是運動及營養，未來除營養、食安教育應強化，提高民眾識能，為民眾建立辨識資訊真偽的能力外，相關廣告規範也要一併檢討，避免民眾遭到誤導。

食藥署日前指出，母嬰品牌在網路上發布短影音，稱「嬰兒奶粉一半以上是糖，因為很甜可能導致過動」，已涉違反「食安法」第46條之1，散播有關食品安全謠言或不實資訊，食藥署今天已通報Meta公司處理。依食安法該條文規定，如不實訊息足以損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

開業中醫師李湘萍說，母乳中含乳糖量，約為每100公克6.5至7公克，占所有成分比率約7%，乳糖可提供嬰兒將近40%熱量，且對腦部與神經發育至關重要；嬰兒配方奶營養比率是依照母乳設計，碳水含量大致相近，僅少數乳糖不耐症或特殊醫療需求者使用的配方奶，才會用麥芽糊精、玉米糖漿固體或蔗糖替代，形容配方奶半數是糖的說法，並不符合事實。

不具名台灣毒物專家說明，經換算後，得出每100毫升奶粉含糖量5%，依照品牌「每100克含糖40至50克」說法，根本是「直接吃奶粉」才有可能，完全忽略奶粉不是直接拿來吃，而是需要經過沖泡稀釋，才會提供給嬰幼兒食用，整份道歉聲明，看似要反擊、為自身辯駁，把矛頭轉向1歲以上奶粉，邏輯根本不通順。