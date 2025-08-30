快訊

新財劃法惹議！10縣市分配額遭砍 卓榮泰認了「計算有誤差」

爬上人群、躺警方頭上！黃國昌偕民眾黨「金釵」衝防線遭廣播警告

離婚16年！伊能靜罕見提「前夫」哈林人品 小哈利反應絕妙

媽媽餵稱奶粉含糖量過半業者喊告 石崇良首回應：強化營養食安教育

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
準衛福部長石崇良今天首度回應媽媽餵一案，他表示，健康、營養是總統府健康台灣推動委員會重要討論議題，應強化營養食安教育，並檢討廣告規定，避免誤導民眾。本報資料照片
準衛福部長石崇良今天首度回應媽媽餵一案，他表示，健康、營養是總統府健康台灣推動委員會重要討論議題，應強化營養食安教育，並檢討廣告規定，避免誤導民眾。本報資料照片

母嬰品牌「媽媽餵」日前在社群媒體稱嬰兒配方奶粉含糖量超過5成，有如可樂、珍奶，恐引發嬰幼兒過動，遭各界抨擊。衛福部食藥署澄清，市售配方乳含糖量與母乳中乳糖無異，散播謠言恐違法。準衛福部長石崇良今天首度回應此議題，他表示，健康、營養是總統府健康台灣推動委員會重要討論議題，應強化營養食安教育，並檢討廣告規定，避免誤導民眾。

媽媽餵雖發表道歉聲明，卻點名亞培、美強生2家奶粉含糖量過半，業者不排除提告。石崇良說，他認為食安教育很重要，總統府健康台灣推動委員會，舉辦論壇及固定季會時，除醫療、健保議題外，最強調的兩項議題即是運動及營養，未來除營養、食安教育應強化，提高民眾識能，為民眾建立辨識資訊真偽的能力外，相關廣告規範也要一併檢討，避免民眾遭到誤導。

食藥署日前指出，母嬰品牌在網路上發布短影音，稱「嬰兒奶粉一半以上是糖，因為很甜可能導致過動」，已涉違反「食安法」第46條之1，散播有關食品安全謠言或不實資訊，食藥署今天已通報Meta公司處理。依食安法該條文規定，如不實訊息足以損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

開業中醫師李湘萍說，母乳中含乳糖量，約為每100公克6.5至7公克，占所有成分比率約7%，乳糖可提供嬰兒將近40%熱量，且對腦部與神經發育至關重要；嬰兒配方奶營養比率是依照母乳設計，碳水含量大致相近，僅少數乳糖不耐症或特殊醫療需求者使用的配方奶，才會用麥芽糊精、玉米糖漿固體或蔗糖替代，形容配方奶半數是糖的說法，並不符合事實。

不具名台灣毒物專家說明，經換算後，得出每100毫升奶粉含糖量5%，依照品牌「每100克含糖40至50克」說法，根本是「直接吃奶粉」才有可能，完全忽略奶粉不是直接拿來吃，而是需要經過沖泡稀釋，才會提供給嬰幼兒食用，整份道歉聲明，看似要反擊、為自身辯駁，把矛頭轉向1歲以上奶粉，邏輯根本不通順。

食安 嬰兒 含糖量 食藥署 媽媽餵 石崇良

延伸閱讀

醫療險喊漲 壽險公會籲醫材統一定價 石崇良：須考慮是否違反公交法

衛福部次長呂建德為長照布建率嗆台北市 石崇良幫緩頰：肯定地方努力

羅一鈞稱未獲徵詢接疾管署長 台大院長讚石崇良風趣

長照挑戰！失能者上看120萬人 準衛福部長石崇良擬擴大急性後期照護對象

相關新聞

媽媽餵稱奶粉含糖量過半業者喊告 石崇良首回應：強化營養食安教育

母嬰品牌「媽媽餵」日前在社群媒體稱嬰兒配方奶粉含糖量超過5成，有如可樂、珍奶，恐引發嬰幼兒過動，遭各界抨擊。衛福部食藥署...

昨七夕情人節天空出現超美「藍色鵲橋」！天文迷：是曙條

8月29日是農曆7月7日七夕情人節，傳說每年牛郎織女只有今日能透過喜鵲搭成的鵲橋會面。浙江寧波等地民眾驚喜發現，天空中出現一道神秘「藍色長廊」，好像傳說中的「鵲橋」延伸到天際線外，畫面壯觀唯美，引起民眾熱議。

媽媽餵爭議延燒⋯奶粉業者喊告 中醫師：乳糖非蔗糖且對腦部發展有益

母嬰品牌媽媽餵日前在社群平台發布影音稱「嬰幼兒奶粉半數以上是糖，恐導致過動」，引發家長憂心，被點名的奶粉廠商美強生已透過...

高溫炎熱午後雷雨 藍湖將是短命颱！下周新熱帶擾動朝日本移動機會高

昨天雖然有高空冷心低壓來到台灣上空，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，因為大氣中整...

豬肉貴何時降價？台中市大安肉品市場預估今秋回復去年同期水平

受豬隻疫情及中南部日前風災、豪雨影響，全台性缺豬情況已慢慢回穩，大安區農會總幹事蔡建宗指出，肉品市場配合農業部請台糖每日...

她「月經來拒吃冰」外國人全傻眼 網曝關鍵：在澳洲時根本沒差

妳是否也聽過要少吃冰的、尤其月經來時千萬不要吃冰？一名女網友分享，近期向外國人分享台灣這項習俗，全場的女性都聽不懂意思，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。