醫療險喊漲 壽險公會籲醫材統一定價 石崇良：須考慮是否違反公交法

壽險業者因實支實付醫療險損失率高，擬漲保費，並質疑部分醫師刻意引導有保險民眾選用昂貴自費項目，壽險公會點名要找新任衛福部長石崇良討論，並要求各醫院醫材定價應該一致。石崇良今天正面回應說，商業保險與全民健保互補，才能減輕民眾負擔，願基於病人利益與業者討論保單型態如何訂定，但各縣市消費能力不同，「須考慮醫材統一定價，是否會違反公平交易法規定。」

國人購買商業保險比率高，平均每人有高達4張保單。石崇良表示，新醫療科技進展快速，不少新型治療費用高昂，商業保險與健保互補，可減輕民眾負擔，幫助病人接受最新醫療技術、科技新藥，「這是很好的互惠」，不過，國內也曾因保單型態發生理賠問題，包括部分商業醫療險保單，要求患者住院才能理賠，引發亂象等，需各界共同討論。

國內商業醫療保險，有定額、實支實付等不同類型，石崇良表示，上任後願與商業保險業者，及金管會保險局持續共同商討，如何讓各式醫療險保單型態，更符合國內現在及未來的醫療需要，讓病人獲得最佳利益。至於醫材自費費用，衛福部已在今年5月建立全國興自費醫療資訊平台，各衛生局核准自費醫療費用，民眾可上網一站式查閱，增加資訊透明度。

石崇良說，衛福部已規畫，未來針對創新醫材、智慧醫材及人工智慧（AI）醫材採一站式聯合審查，除可降低行政時間，以聯合審查取代各縣市告字審查，也可讓醫材價格趨於一致，至少不會有太大落差，但各縣市民眾消費能力不同，若全台各家醫院自費醫材全數採統一定價，是否有違反「公平交易法」相關規定，也必須審慎考慮。

壽險公會與保發中心訂出2大漲價啟動要件，一、該張醫療險整體損失率高於預期；二、近3年實際損失率超過預期3成。符合條件後，首年最多可漲3成，其後逐年限漲1成，直到收支打平。本次商業醫療險漲價，背後元兇被點名是醫界鼓勵民眾使用新興高價醫療技術，如達文西手術等，導致醫療險理賠率攀升，業者苦不堪言。