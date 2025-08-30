28歲糖尿病女罹腎病變 醫籲定期回診、早篩檢

高雄28歲糖尿病友高姓女子近期體重稍增、雙腿水腫，且出現「泡泡尿」，經診斷罹患「免疫球蛋白A型腎病變」合併「糖尿病腎病變」，醫師提醒，若不提早發現恐造成腎衰竭，危及生命。

阮綜合醫院今天發布新聞稿表示，糖尿病早已經不是中老年人專利，近年臨床發現，40歲前發病的糖尿病患者有明顯增多趨勢，國內外調查研究也證實，早發型糖尿病患者在血糖控制不良的情況下，導致腎臟、心臟及眼睛等病變及併發症的進程比中老年型糖尿病患者更加快速。

28歲高姓女子近日至阮綜合醫院就診，高女有糖尿病家族史，22歲就罹患糖尿病，她長期上大夜班，近期體重稍增，常感覺倦怠、疲勞，還有雙腿水腫、「泡泡尿」等狀況。

阮綜合醫院腎臟科主治醫師林正浩表示，高女就診時臉色灰黑，經血液尿液檢查及腎臟切片報告確診「免疫球蛋白A型腎病變」合併「糖尿病腎病變」，顯然她在壓力與未按醫囑規律吃藥下，對腎臟造成損害的進程速度比一般快得多。

林正浩表示，另有一名患者也是28歲女性、家中也有糖尿病家族史，這名患者在未成年就確診糖尿病，近期因為情緒困擾以致飲食無節制，不但血糖失控又忽視門診追蹤，在高血壓、嚴重水腫、啤酒尿情況下就醫檢查，最後也必須洗腎。

林正浩說，糖尿病腎病變是尿毒症主要原因，當糖尿病人血糖控制不良導致全身血管產生病變，腎臟微血管也受到傷害使腎臟功能受損惡化，一旦與微白蛋白尿症狀合併，就會變成糖尿病腎病變，未及時積極治療、洗腎，將轉變成危及生命的腎衰竭。

林正浩提醒，年輕型糖尿病不只罹患得早，惡化程度往往也更快，患者不要仗勢年輕，忽略糖尿病的長期危害，導致飲食和藥物配合上鬆懈、不遵從醫囑。目前政府已將糖尿病免費健檢年齡放寬至30歲，年輕人若有家族史或肥胖等危險因子，更應主動進行篩檢。