衛福部次長呂建德為長照布建率嗆台北市 石崇良幫緩頰：肯定地方努力

台北市長蔣萬安與衛福部次長呂建德，因長照議題互槓，蔣日前在行政院會質疑，行政院降低個別縣市長照補助，呂回嗆台北市長照布建全台排名「倒數第3」，北市府再回擊，認為呂建德抹煞基層努力。準衛福部長石崇良今天出面緩頰，他表示，「還是需要肯定地方的努力，否則這幾年長照覆蓋率不可能上升」，如有不足之處，盼地方中央一起檢討強化。

石崇良今天出席新光醫院舉辦學術研討會，會前受訪時提到，國內長照資源，是由中央訂定政策方向，爭取預算由地方政府執行，「換言之，長照要成功，中央地方必須合作」，肯定各縣市政府在長照推動上努力，讓長照覆蓋率得以提升。中央要了解地方需求，制定好的政策、爭取足夠預算，「但地方也要善用資源，把錢華在對的地方，落實執行。」

呂建德前天指出，統籌分配稅款拿得多縣市應多負責任，把錢花在刀口上，而台北市長照布建率只有58.6%，敬陪末座，還點名「兒虐稽查」只有3年一次。據了解，此說法在台北市社政相關群組炸鍋，第一線工作人員對這說法深感委屈，並點出根本沒有所謂「兒虐稽查」，若是指托嬰中心稽查，每年至少4次，長照布建率也非呂所說的58%，呂建德一番話簡直就是「做給高層看的。」

台北市前天下午反擊，指台北市反應長照布建實情的「照顧替代率」，要求衛福部「收回指責、勿抹煞基層同仁的努力」。衛福部昨下午發布數據，指台北市長照需求服務涵蓋率數據分別為111年47.33%（全國為69.51%，排名20）；112年：53.51%（全國為80.19%，排名20）；113年：58.10%（全國為84.86%，排名20）。

呂建德失言風波不斷，先前在大罷免失利後，曾在臉書撰文稱「剿匪也非一次成功」挨轟，石崇良在行政院宣布他接任衛福部長後，接受媒體採訪，被問及衛福部次長屢次失言時，還替呂建德及批評基層醫師「小腦袋」的衛福部次長林靜儀緩頰，認為「每個人都有失言的時候」，連他自己也曾因「萬華是疫情破口」說法挨批，並為此再度道歉，沒想到還沒正式上任，又再次出面為呂緩頰。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線