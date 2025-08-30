快訊

新財劃法惹議！10縣市分配額遭砍 卓榮泰認了「計算有誤差」

爬上人群、躺警方頭上！黃國昌偕民眾黨「金釵」衝防線遭廣播警告

離婚16年！伊能靜罕見提「前夫」哈林人品 小哈利反應絕妙

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部次長呂建德為長照布建率嗆台北市 石崇良幫緩頰：肯定地方努力

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
準衛福部長石崇良（中）今天出席新光醫院「腫瘤醫學2025最新發展研討會」，與新光醫院院長侯勝茂（左）、大會主席季匡華（右）合影。記者林琮恩／攝影
準衛福部長石崇良（中）今天出席新光醫院「腫瘤醫學2025最新發展研討會」，與新光醫院院長侯勝茂（左）、大會主席季匡華（右）合影。記者林琮恩／攝影

台北市長蔣萬安與衛福部次長呂建德，因長照議題互槓，蔣日前在行政院會質疑，行政院降低個別縣市長照補助，呂回嗆台北市長照布建全台排名「倒數第3」，北市府再回擊，認為呂建德抹煞基層努力。準衛福部長石崇良今天出面緩頰，他表示，「還是需要肯定地方的努力，否則這幾年長照覆蓋率不可能上升」，如有不足之處，盼地方中央一起檢討強化。

石崇良今天出席新光醫院舉辦學術研討會，會前受訪時提到，國內長照資源，是由中央訂定政策方向，爭取預算由地方政府執行，「換言之，長照要成功，中央地方必須合作」，肯定各縣市政府在長照推動上努力，讓長照覆蓋率得以提升。中央要了解地方需求，制定好的政策、爭取足夠預算，「但地方也要善用資源，把錢華在對的地方，落實執行。」

呂建德前天指出，統籌分配稅款拿得多縣市應多負責任，把錢花在刀口上，而台北市長照布建率只有58.6%，敬陪末座，還點名「兒虐稽查」只有3年一次。據了解，此說法在台北市社政相關群組炸鍋，第一線工作人員對這說法深感委屈，並點出根本沒有所謂「兒虐稽查」，若是指托嬰中心稽查，每年至少4次，長照布建率也非呂所說的58%，呂建德一番話簡直就是「做給高層看的。」

台北市前天下午反擊，指台北市反應長照布建實情的「照顧替代率」，要求衛福部「收回指責、勿抹煞基層同仁的努力」。衛福部昨下午發布數據，指台北市長照需求服務涵蓋率數據分別為111年47.33%（全國為69.51%，排名20）；112年：53.51%（全國為80.19%，排名20）；113年：58.10%（全國為84.86%，排名20）。

呂建德失言風波不斷，先前在大罷免失利後，曾在臉書撰文稱「剿匪也非一次成功」挨轟，石崇良在行政院宣布他接任衛福部長後，接受媒體採訪，被問及衛福部次長屢次失言時，還替呂建德及批評基層醫師「小腦袋」的衛福部次長林靜儀緩頰，認為「每個人都有失言的時候」，連他自己也曾因「萬華是疫情破口」說法挨批，並為此再度道歉，沒想到還沒正式上任，又再次出面為呂緩頰。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

長照 衛福部 呂建德 石崇良

延伸閱讀

長照數據爭議 呂建德、北市府再交鋒

再槓北市長照涵蓋率倒數第3 衛福部轟「經費發敬老金」：要有先後順序

羅一鈞稱未獲徵詢接疾管署長 台大院長讚石崇良風趣

長照挑戰！失能者上看120萬人 準衛福部長石崇良擬擴大急性後期照護對象

相關新聞

媽媽餵稱奶粉含糖量過半業者喊告 石崇良首回應：強化營養食安教育

母嬰品牌「媽媽餵」日前在社群媒體稱嬰兒配方奶粉含糖量超過5成，有如可樂、珍奶，恐引發嬰幼兒過動，遭各界抨擊。衛福部食藥署...

昨七夕情人節天空出現超美「藍色鵲橋」！天文迷：是曙條

8月29日是農曆7月7日七夕情人節，傳說每年牛郎織女只有今日能透過喜鵲搭成的鵲橋會面。浙江寧波等地民眾驚喜發現，天空中出現一道神秘「藍色長廊」，好像傳說中的「鵲橋」延伸到天際線外，畫面壯觀唯美，引起民眾熱議。

媽媽餵爭議延燒⋯奶粉業者喊告 中醫師：乳糖非蔗糖且對腦部發展有益

母嬰品牌媽媽餵日前在社群平台發布影音稱「嬰幼兒奶粉半數以上是糖，恐導致過動」，引發家長憂心，被點名的奶粉廠商美強生已透過...

高溫炎熱午後雷雨 藍湖將是短命颱！下周新熱帶擾動朝日本移動機會高

昨天雖然有高空冷心低壓來到台灣上空，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，因為大氣中整...

豬肉貴何時降價？台中市大安肉品市場預估今秋回復去年同期水平

受豬隻疫情及中南部日前風災、豪雨影響，全台性缺豬情況已慢慢回穩，大安區農會總幹事蔡建宗指出，肉品市場配合農業部請台糖每日...

她「月經來拒吃冰」外國人全傻眼 網曝關鍵：在澳洲時根本沒差

妳是否也聽過要少吃冰的、尤其月經來時千萬不要吃冰？一名女網友分享，近期向外國人分享台灣這項習俗，全場的女性都聽不懂意思，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。