快訊

新財劃法惹議！10縣市分配額遭砍 卓榮泰認了「計算有誤差」

爬上人群、躺警方頭上！黃國昌偕民眾黨「金釵」衝防線遭廣播警告

離婚16年！伊能靜罕見提「前夫」哈林人品 小哈利反應絕妙

聽新聞
0:00 / 0:00

豬肉貴何時降價？台中市大安肉品市場預估今秋回復去年同期水平

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市肉品市場目前成交量逐步回復正常，大安區農會總幹事蔡建宗預估，豬肉價應應可在今年秋天回復去年同期水平。記者黑中亮／攝影
台中市肉品市場目前成交量逐步回復正常，大安區農會總幹事蔡建宗預估，豬肉價應應可在今年秋天回復去年同期水平。記者黑中亮／攝影

受豬隻疫情及中南部日前風災、豪雨影響，全台性缺豬情況已慢慢回穩，大安區農會總幹事蔡建宗指出，肉品市場配合農業部請台糖每日增調500至600頭毛豬，目前成交量逐步回復正常，預估台中市的肉價會在今年秋天回復去年同期水平。

大安區農會總幹事蔡建宗指出，今年國內毛豬供應量，除中南部日前風災、豪雨影響外，受仔豬下痢，造成毛豬的育種不足，減少約1成，加上五月起夏天氣溫高，導致豬隻吃得少、長得慢，以前每頭成豬必須長到120公斤以上，才能拍賣上市，導致產量速度慢，才會造成國內豬肉價格的不斷上漲。

蔡建宗表示，以前成豬的成交價每公斤均價在95元上下，但今年端午節期間突破百元後，迄今每公斤成交價格已常態維持在105元以上，大安區肉品市場視不同節日淡旺季調節市場供需，近來每日拍賣成交量1600至1900隻，價格上揚趨勢與歷年相符，民生供應無虞。

蔡建宗並說，大安區農會是台中市最大的肉品市場，多年開發「飛天豬」品牌，行銷產銷履歷認證的飛天豬豬肉，預估未來天氣轉冷後，每日拍賣成交量將回到正常的1800至2000隻，台中市的肉價會在今年秋天回復正常，。

而大安飛天豬品牌為保障民眾的食肉安全，從產地、拍賣、屠宰、分切，到一元化肉品物流中心，大安區農會推廣產銷履歷的農特產品及加工品，已成為中部重要的豬肉生產供鏈，不斷推出「安農溯源三寶」等產溯源豬肉，結合在地安泉米、大安蔥的產品，把傳統家常味帶回現代餐桌，讓消費者在忙碌生活中也能輕鬆享受幸福時光。

台中市肉品市場目前成交量逐步回復正常，大安區農會總幹事蔡建宗預估，豬肉價應應可在今年秋天回復去年同期水平。記者黑中亮／攝影
台中市肉品市場目前成交量逐步回復正常，大安區農會總幹事蔡建宗預估，豬肉價應應可在今年秋天回復去年同期水平。記者黑中亮／攝影
台中市肉品市場目前成交量逐步回復正常，大安區農會總幹事蔡建宗預估，豬肉價應應可在今年秋天回復去年同期水平。記者黑中亮／攝影
台中市肉品市場目前成交量逐步回復正常，大安區農會總幹事蔡建宗預估，豬肉價應應可在今年秋天回復去年同期水平。記者黑中亮／攝影

豬肉 農會

相關新聞

媽媽餵稱奶粉含糖量過半業者喊告 石崇良首回應：強化營養食安教育

母嬰品牌「媽媽餵」日前在社群媒體稱嬰兒配方奶粉含糖量超過5成，有如可樂、珍奶，恐引發嬰幼兒過動，遭各界抨擊。衛福部食藥署...

昨七夕情人節天空出現超美「藍色鵲橋」！天文迷：是曙條

8月29日是農曆7月7日七夕情人節，傳說每年牛郎織女只有今日能透過喜鵲搭成的鵲橋會面。浙江寧波等地民眾驚喜發現，天空中出現一道神秘「藍色長廊」，好像傳說中的「鵲橋」延伸到天際線外，畫面壯觀唯美，引起民眾熱議。

媽媽餵爭議延燒⋯奶粉業者喊告 中醫師：乳糖非蔗糖且對腦部發展有益

母嬰品牌媽媽餵日前在社群平台發布影音稱「嬰幼兒奶粉半數以上是糖，恐導致過動」，引發家長憂心，被點名的奶粉廠商美強生已透過...

高溫炎熱午後雷雨 藍湖將是短命颱！下周新熱帶擾動朝日本移動機會高

昨天雖然有高空冷心低壓來到台灣上空，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，因為大氣中整...

豬肉貴何時降價？台中市大安肉品市場預估今秋回復去年同期水平

受豬隻疫情及中南部日前風災、豪雨影響，全台性缺豬情況已慢慢回穩，大安區農會總幹事蔡建宗指出，肉品市場配合農業部請台糖每日...

她「月經來拒吃冰」外國人全傻眼 網曝關鍵：在澳洲時根本沒差

妳是否也聽過要少吃冰的、尤其月經來時千萬不要吃冰？一名女網友分享，近期向外國人分享台灣這項習俗，全場的女性都聽不懂意思，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。