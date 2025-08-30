聽新聞
0:00 / 0:00
豬肉貴何時降價？台中市大安肉品市場預估今秋回復去年同期水平
受豬隻疫情及中南部日前風災、豪雨影響，全台性缺豬情況已慢慢回穩，大安區農會總幹事蔡建宗指出，肉品市場配合農業部請台糖每日增調500至600頭毛豬，目前成交量逐步回復正常，預估台中市的肉價會在今年秋天回復去年同期水平。
大安區農會總幹事蔡建宗指出，今年國內毛豬供應量，除中南部日前風災、豪雨影響外，受仔豬下痢，造成毛豬的育種不足，減少約1成，加上五月起夏天氣溫高，導致豬隻吃得少、長得慢，以前每頭成豬必須長到120公斤以上，才能拍賣上市，導致產量速度慢，才會造成國內豬肉價格的不斷上漲。
蔡建宗表示，以前成豬的成交價每公斤均價在95元上下，但今年端午節期間突破百元後，迄今每公斤成交價格已常態維持在105元以上，大安區肉品市場視不同節日淡旺季調節市場供需，近來每日拍賣成交量1600至1900隻，價格上揚趨勢與歷年相符，民生供應無虞。
蔡建宗並說，大安區農會是台中市最大的肉品市場，多年開發「飛天豬」品牌，行銷產銷履歷認證的飛天豬豬肉，預估未來天氣轉冷後，每日拍賣成交量將回到正常的1800至2000隻，台中市的肉價會在今年秋天回復正常，。
而大安飛天豬品牌為保障民眾的食肉安全，從產地、拍賣、屠宰、分切，到一元化肉品物流中心，大安區農會推廣產銷履歷的農特產品及加工品，已成為中部重要的豬肉生產供鏈，不斷推出「安農溯源三寶」等產溯源豬肉，結合在地安泉米、大安蔥的產品，把傳統家常味帶回現代餐桌，讓消費者在忙碌生活中也能輕鬆享受幸福時光。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言