豬肉貴何時降價？台中市大安肉品市場預估今秋回復去年同期水平

受豬隻疫情及中南部日前風災、豪雨影響，全台性缺豬情況已慢慢回穩，大安區農會總幹事蔡建宗指出，肉品市場配合農業部請台糖每日增調500至600頭毛豬，目前成交量逐步回復正常，預估台中市的肉價會在今年秋天回復去年同期水平。

大安區農會總幹事蔡建宗指出，今年國內毛豬供應量，除中南部日前風災、豪雨影響外，受仔豬下痢，造成毛豬的育種不足，減少約1成，加上五月起夏天氣溫高，導致豬隻吃得少、長得慢，以前每頭成豬必須長到120公斤以上，才能拍賣上市，導致產量速度慢，才會造成國內豬肉價格的不斷上漲。

蔡建宗表示，以前成豬的成交價每公斤均價在95元上下，但今年端午節期間突破百元後，迄今每公斤成交價格已常態維持在105元以上，大安區肉品市場視不同節日淡旺季調節市場供需，近來每日拍賣成交量1600至1900隻，價格上揚趨勢與歷年相符，民生供應無虞。

蔡建宗並說，大安區農會是台中市最大的肉品市場，多年開發「飛天豬」品牌，行銷產銷履歷認證的飛天豬豬肉，預估未來天氣轉冷後，每日拍賣成交量將回到正常的1800至2000隻，台中市的肉價會在今年秋天回復正常，。