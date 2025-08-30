快訊

高溫酷熱午後雷陣雨 下周熱帶擾動往日本移動、關注是否更靠近台灣

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今明兩天午後雷陣雨的雨勢有機會比較大一些，午後外出留意天氣變化。本報資料照片
今明兩天午後雷陣雨的雨勢有機會比較大一些，午後外出留意天氣變化。本報資料照片

未來1周東半部地區大致上為迎風面，西半部則是多雲到晴、午後雷陣雨的天氣為主。中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，持續高溫炎熱，要注意防曬、多補充水分。

在海南島西南方的熱帶性低氣壓，已於上午8時形成今年第14號颱風藍湖。張承傳表示，藍湖颱風未來朝偏西的方向，往越南移動，預計今天下半天就有機會登陸越南，晚上進入越南陸地，很快在明天就會減弱為熱帶性低氣壓，對台灣的天氣沒有影響。

不過，張承傳表示，在菲律賓東方海面是大的低壓帶，未來還是有熱帶系統組織發展，預期發展起來的話會慢慢往北方向移動，下周北上的過程當中是否更靠近台灣地區要持續觀察，目前來看往日本方向移動的機率相對比較大一點。

降雨趨勢，張承傳表示，今天到明天多雲到晴天氣為主，東南部、恆春半島有局部性短暫陣雨；中午過後，在桃園以南、其他山區有局部短暫雷陣雨。今明兩天午後雷陣雨的雨勢有機會比較大一些，午後外出留意天氣變化。明天清晨，中南部區可能有零星降雨。

張承傳表示，下周一、下周二的天氣，原先在菲律賓東邊的低壓會慢慢北上，來到台灣東方沿海。下周一、下周二風向慢慢轉為偏東北風，除了東南部、恆春半島會有些局部短暫陣雨之外，基隆北海岸可能偶爾有零星短暫陣雨，其他地區大致上多雲到晴。午後雷陣雨的區域會比較廣一點，包括整個西半部地區和其他山區，午後都會有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周五風向上慢慢轉為偏東風，張承傳表示，迎風面的東部、東南部、恆春半島會有些局部短暫陣雨，其他地區則是多雲到晴天氣，午後在中南部地區和其他山區會有局部短暫雷陣雨。

溫度趨勢，張承傳表示，未來1周還是偏高溫炎熱天氣，特別是今天各地高溫32至36度左右，新北地區有機會出現38度極端高溫，桃園、台北、彰化、雲林也會有36度高溫發生機率。紫外線還是偏強，外出注意防曬、多補充水分。

今天高溫。圖／中央氣象署提供
今天高溫。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 恆春

