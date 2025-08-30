她「月經來拒吃冰」外國人全傻眼 網曝關鍵：在澳洲時根本沒差

妳是否也聽過要少吃冰的、尤其月經來時千萬不要吃冰？一名女網友分享，近期向外國人分享台灣這項習俗，全場的女性都聽不懂意思，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期因為天氣太熱，她們一行人打算去買冰棒來吃，但因為自己月經剛好來，就說不能吃冰，結果現場包括韓國、印度、日本、美國及加拿大人完全聽不懂，讓她驚呼「到底為什麼大家都說月經來不能吃冰？是文化差異嗎？可是她們肚子也不會痛」。

貼文一出後，不少網友都表示「台灣真的從小就被灌輸這種理論」、「還有溫開水、熱開水也都是華人在喝」、「這就跟多喝溫開水、熱開水一樣，外國人不管什麼時候都要喝冰水，日本還要冰塊加爆欸」、「我覺得是因為台灣氣候濕熱導致的，女生的身體本來就比較濕，所以在台灣這個環境就很容易經痛」、「氣候的關係，台灣太潮濕，身體濕氣很重」。

不過，也有部分女網友分享自身經驗，懷疑是體質或氣候的關係，指出「但我真的吃完當天就不會流血，然後肚子很痛，隔天才流出一堆鴨血凍」、「自己的身體自己照顧，我吃冰就是真的會不舒服」、「我都照吃不誤，讓身體知道誰才是主人」、「妳怎麼做身體比較舒服就照做，不要管別人怎麼說」、「不知道跟氣候有沒有關係？我在澳洲的時候邊流血邊吃冰也不會痛，但回台灣沒吃冰依然超痛，我真的問號」。