媽媽餵爭議延燒⋯奶粉業者喊告 中醫師：乳糖非蔗糖且對腦部發展有益

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
母乳與配方奶中，主要糖分以「乳糖」為主，與飲料中的蔗糖、添加糖不同，不可混為一談。示意圖。圖／123RF
母乳與配方奶中，主要糖分以「乳糖」為主，與飲料中的蔗糖、添加糖不同，不可混為一談。示意圖。圖／123RF

母嬰品牌媽媽餵日前在社群平台發布影音稱「嬰幼兒奶粉半數以上是糖，恐導致過動」，引發家長憂心，被點名的奶粉廠商美強生已透過聲明表達不排除提告。開業中醫師李湘萍說，母乳與配方奶中，主要糖分以「乳糖」為主，與飲料中的蔗糖、添加糖不同，不可混為一談；建議嬰兒餵養的公共溝通，應回到科學與同理，應避免誇張比喻放大焦慮。

李湘萍為國際認證泌乳顧問。她表示，母乳中含乳糖量，約為每100公克6.5至7公克，占所有成分比率約7%，乳糖可提供嬰兒將近40%熱量，且對腦部與神經發育至關重要；嬰兒配方奶營養比率是依照母乳設計，碳水含量大致相近，僅少數乳糖不耐症或特殊醫療需求者使用的配方奶，才會用麥芽糊精、玉米糖漿固體或蔗糖替代，形容配方奶半數是糖的說法，並不符合事實。

李湘萍說，母乳具有抗體、免疫因子與人乳寡醣（HMO）等天然優勢，這是醫界一致肯定的價值；但將配方奶汙名化，只會讓媽媽背負不必要的罪惡感與壓力，反而影響身心與親子互動，哺乳方式沒有標準答案，建議民眾依醫囑與家庭現況，選擇全母乳、混合餵養或配方奶，「只要寶寶健康、媽媽安穩，就是對的選擇。」

臨床上，乳量不足、因病或用藥暫時無法哺乳，早產或有特殊營養需求嬰兒，可能需要使用配方奶，其他原因則與母親重回職場，或哺乳造成身心失衡有關。李湘萍說，她曾遇到媽媽因堅持全母乳，但因乳汁不足，寶寶滿月後體重不增反減，甚至小兒科醫師建議加上配方奶，但媽媽還是堅持不願意，「這樣的堅持，反而讓寶寶陷入危險。」

李湘萍說，從中醫角度，產後常見「氣血不足、肝鬱氣滯」等體質變化與心理壓力會影響泌乳，建議以休息與情緒支持優先，並在專業指導下進行飲食與穴位調理，日常可適量攝取黑芝麻、黃豆、花生、鯽魚湯等食材，也可視情況搭配針灸或中藥，家長若對配方奶成分或選擇有疑問，應優先諮詢小兒科與合格泌乳顧問，以專業資訊取代網路聳動標題。

