高溫炎熱午後雷雨 藍湖將是短命颱！下周新熱帶擾動朝日本移動機會高

昨天雖然有高空冷心低壓來到台灣上空，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，因為大氣中整體水氣較少的關係，所以實際午後對流的發展情況並不明顯，雖然大氣中存在較高的不穩定度，但是在水氣不足的狀況下，最終熱對流發展的規模還是有限。

吳聖宇表示，今天高空冷心低壓逐漸向北朝向浙江省一帶移動，慢慢在離開台灣附近，明天會更為遠離，不過中低層風向在今明兩天將會逐漸轉為東南風到偏南風，水氣反而有較為增多的趨勢。

除了迎風面的南花蓮、台東到恆春半島一帶可能有局部短暫陣雨之外，吳聖宇表示，午後熱對流雷雨的發展仍是需要特別注意的地方，仍會比較集中發生在西半部山區以及近山區的平地，不排除有局部大雷雨出現的機會。

溫度還是偏高，吳聖宇表示，大台北、西半部有局部36至38度高溫發生的機會，外出活動務必要做好防曬、防中暑的準備。

下周一起進入9月，吳聖宇表示，天氣型態還是很夏天，預估下周因為太平洋高壓有較為往東退的趨勢，台灣附近大環境風向可能會以東南到偏南風為主，午後熱對流的發展有機會比較旺盛，降雨的範圍也會比較擴大一些。

溫度方面，吳聖宇表示，有機會因為高壓稍微東退，以及午後降雨增多的關係，而略微往下降，但還是相當的炎熱，各地普遍仍有機會出現34至36度的高溫，局部地區仍可能有36度以上高溫出現的可能性。

在海南島南方的熱帶性低氣壓TD-17，已於今天上午8時增強為藍湖颱風。吳聖宇表示，今晚到明天就會登陸越南然後繼續深入中南半島陸地，會是一個很快就登陸減弱的短命系統，對台灣沒有影響及威脅。

吳聖宇表示，下周隨著太平洋高壓較為東退，後續季風低壓槽也會比較北抬，在台灣以東到日本以南海域也就是季風槽的東端區域可能會有新的熱帶擾動發展起來，預期會往北朝向日本方向移動的機會高。

但是他說，季風槽的活動可能不會很快就停止，後續應該還會有其他的擾動繼續發展，一直到9月中之前可能都會是新一輪季風槽北上活動的過程，因此未來這1至2周內要持續留意熱帶擾動發展、移動的情況。要等到9月中之後，太平洋高壓才會有再度往西伸展、增強的趨勢。

至於北方的天氣系統，吳聖宇表示，目前也慢慢開始活動，不過受到太平洋高壓的影響，活動位置仍然太過偏北，預估在9月上旬、中旬這段期間應該也都還很難有機會影響到台灣，可能要等到9月下旬再看看是否有機會來到台灣附近，因此想要有秋天的氣息可能沒有這麼快，還需要再等上一段時間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。