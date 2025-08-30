兩廳院夏日爵士戶外派對 邀樂迷星空下搖擺

邁入第17年，兩廳院夏日爵士戶外派對將於今晚登場，包括兩度奪下金曲台語歌后的曹雅雯、金曲金音雙料肯定的東京中央線等將熱力開演，邀樂迷在星空下盡情搖擺。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，戶外派對不僅是爵士樂迷與在地居民年年引頸期盼的音樂盛事，也是觀察與呈現台灣爵士發展現況的重要舞台。

劉怡汝說，今年不但能看到日本與台灣音樂家同台共演，還能聽見台語、客語、法語等多種語言的音樂作品，在在象徵爵士樂的自由精神與跨文化魅力。

今年將有3組各具風格的音樂組合將輪番上陣，爵士鋼琴家曾增譯領軍的「曾增譯六重奏」，呈現融合迷幻風格與實驗精神的原創爵士作品。

由吉他手大竹研、貝斯手早川徹、鼓手福島紀明組成的日本爵士團體「東京中央線」，以深厚的爵士基底揉合藍調、搖滾、前衛等元素，展現現場演奏的極致魅力。這次演出更邀請薩克斯風演奏家謝明諺與金曲客語歌手米莎，重新編排多首經典與新作。

金曲台語歌后曹雅雯則是首位登場戶外派對的台語爵士之聲，她將以慵懶嗓音和獨特曲風顛覆傳統台語歌曲形象，並嘗試多語種演唱，帶來前所未有的「另類療癒系」體驗。

今年兩廳院再度與「法律白話文運動」合作，推出夏日爵士戶外派對特展「sound’s WOMAN：爵士．女聲．台灣」，以爵士樂歷史為軸線，聚焦女性音樂家與平權議題，從多重視角展現台灣在平權道路上的進程。特展今天展出後，9月4日至24日將移展到兩廳院表演藝術圖書館展出。

兩廳院夏日爵士戶外派對將於今天晚間6時30分演出，地點在兩廳院藝文廣場。