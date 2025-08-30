全台熱爆 「新北市」恐飆38度極端高溫 明起雨區擴大
各地天氣炎熱，中央氣象署表示，今天高溫普遍為32至36度，其中大台北地區及中南部近山區有36度以上高溫發生的機率，尤其新北市局部地區甚至可能出現38度左右的極端溫度。中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，外出做好防曬措施並多補充水分。
今天環境為偏東風，水氣仍偏少，各地為多雲到晴，迎風面花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，午後在桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率，午後外出仍要注意天氣變化。澎湖晴時多雲，27至32度；金門晴時多雲，28至33度；馬祖晴時多雲，27至31度。
明天至下周一大環境逐漸轉成偏南至東南風，南方水氣略增，東南部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨；明天清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。
下周二至下周五花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部、東北部山區有局部短暫雷陣雨。
下周六至9月8日水氣偏多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
氣象署說，南海至菲律賓東方海面低壓帶有逐漸北抬並接近台灣附近的趨勢，其中有熱帶系統發展，其發展趨勢及位置仍有不確定性，觀察熱帶系統發展動態及南方水氣影響台灣附近天氣的程度。
