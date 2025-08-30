聽新聞
0:00 / 0:00
晴朗酷熱飆38度極端高溫 「藍湖」最快今生成 下周熱帶系統有成颱機率
今天各地晴時多雲，高溫炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部高溫達38度、中午前後紫外線危險級，防曬、防中暑。北部24至38度、中部24至37度、南部24至35度、東部22至35度。
天氣方面，吳德榮表示，今天恆春半島及東半部偶有局部短暫降雨的機率，午後山區亦有局部陣雨或雷雨。明天至下周二南方水氣稍增，各地多雲時晴，北台灣仍偏熱；東半部及屏東偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，需注意局部大雷雨。
吳德榮表示，下周三至下周五各地晴時多雲，高溫炎熱；中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。恆春半島及花東偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨，大多侷限在山區，仍需注意局部大雷雨。
至於颱風消息，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在海南島西南方海面，今天有發展成颱藍湖的機率，向西北西轉偏西進行，路徑雖類似中颱劍魚，但強度弱很多。歐洲系集模式（ECMWF）模擬顯示，下周還有其他熱帶系統，發展為輕颱機率40%，在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言