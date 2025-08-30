晴朗酷熱飆38度極端高溫 「藍湖」最快今生成 下周熱帶系統有成颱機率

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天北部高溫達38度、中午前後紫外線危險級，防曬、防中暑本報資料照片
今天各地晴時多雲，高溫炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部高溫達38度、中午前後紫外線危險級，防曬、防中暑。北部24至38度、中部24至37度、南部24至35度、東部22至35度。

天氣方面，吳德榮表示，今天恆春半島及東半部偶有局部短暫降雨的機率，午後山區亦有局部陣雨或雷雨。明天至下周二南方水氣稍增，各地多雲時晴，北台灣仍偏熱；東半部及屏東偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，需注意局部大雷雨

吳德榮表示，下周三至下周五各地晴時多雲，高溫炎熱；中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。恆春半島及花東偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨，大多侷限在山區，仍需注意局部大雷雨。

至於颱風消息，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在海南島西南方海面，今天有發展成颱藍湖的機率，向西北西轉偏西進行，路徑雖類似中颱劍魚，但強度弱很多。歐洲系集模式（ECMWF）模擬顯示，下周還有其他熱帶系統，發展為輕颱機率40%，在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，熱帶低壓在海南島南方海面，今天有發展成颱的機率，向西北西轉偏西進行。歐洲系集模式9月3日模擬圖（右圖）顯示，下周還有其他熱帶系統，在台灣東方遠海活動。圖／取自「洩天機教室」專欄
