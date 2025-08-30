聽新聞
健康你我他／勤讀好學擺脫文盲 上肌力課強化健康

聯合報／ 文／悠然（桃園市）

第一次做動物測試，我是「翩翩蝴蝶」，得到49分，低於整體平均58分，「自在獨立」與「活躍好學」最優，「社會聯結」與「健康」得加把勁，「財務」最不足需耕耘。

小時家境貧困，身為老大得替父母分憂解勞，養成自在獨立個性；雖只有國小程度，我一路勤讀、好學，至今欣喜文學漸豐，遂脫文盲泥淖。

儘管財務不足，但日子勉強可過。一向節約、精打細算，除去每月固定開銷，更積極儲蓄存老本，不致陷入「困老族」。

社會連結不及格，我與老伴經營生意到退休，在有機飲食店服務六年、慈濟志工兩年，享受種福田的樂趣，近年積極參與社區老人課程，擴展社交。

走過古稀，深深領悟「健康」才是唯一。不惑之年患上高血壓，從此藥不離身，近五年健康走下坡，顏面神經麻痺、乳癌開刀，出入醫院頻繁，感恩親友安撫打氣，讓我樂觀面對。視力也變差，已視茫茫，閱讀書寫逐漸吃力，這些是老化的象徵。  

為延緩老化、阻斷病情，我重視營養均衡，攝取足量蛋白質、蔬果、五穀雜糧等，喝足夠水分、充足睡眠，早晚規律運動，每周上兩小時肌力課。透過以上健康法則，希望新陳代謝正常，疾病遠離，也盼退休力成績逐年升高。

財務 老化 乳癌 高血壓 退休力

