愛肝達人站／體檢與北檢，你喜歡哪個？

「北檢」與「體檢」，都是檢字輩，你喜歡哪個？

人老了，定期去醫院體檢保養一下，可能是救命之舉。也可能發現絕症，需「拘提」入院，好好治療。同樣地，如果不小心誤觸法網或遭人誣陷，就可能遭北檢「提檢」，幸運者經過一番折騰，全身而退，但也有不少人有去無回，從此大江東去不復返，家庭破碎，人生幻滅！

體檢保健康，北檢保社會安全，都是「檢」字當頭。

然而，去體檢與北檢，對當事人而言，感受卻完全不同。去體檢，自己花錢，醫師及護士對您輕聲細語，客客氣氣，滿臉笑容，您感到溫馨、被尊重，被呵護感。反之，北檢，當事者心驚肉跳，擔心去了，不知能否安全回家，家人也跟著提心吊膽。

去體檢，個人隱私，自己不說別人也不曉得；去北檢，未審先轟動，到了門口許多攝影機、鎂光燈早已成群在門口伺候，第二天報紙媒體都是大字標題，未審先判，一夜之間成為全民公敵！

去體檢，做每一項檢查，醫護人員都客客氣氣，詳細解釋，感覺自己是VIP；去北檢，可能當天清晨，你還在睡夢中，就有人到你家裡或辦公室翻箱倒櫃，秀才遇到兵，有理也說不清，從此身敗名裂，久久不能見人，也許幾年之後，法庭上還您清白，可是那時報章雜誌只有少少幾個字，再如何也挽回不了你的清譽，生命的恐懼，如噩夢一番。

如果體檢像北檢，對您全身、全家不客氣的肉搜，沒幾次，肯定八成醫院要關門，即使醫術再高明也沒用。

體檢結束，工作人員親切的送你離開；去北檢，如果證據不足，就是被「飭回」。飭回兩個字，好像古代皇上開恩，你還要感激涕零一番。

去體檢，如果診斷有誤，醫師可能不只道歉賠錢，甚至還會挨上官司。去北檢，即使法院還你清白，當初傳你的、調查你的人員完全不用負責任，也不用抱歉，如果有罪，相關人員可能還因此升官。相反地，醫師治好一個人，一般總認為理所當然，當然也有一些病人會感激。

去體檢，是保護自己的健康，可能還牽涉到一家人的幸福；去北檢，是為了維護社會的安全，但如果有關單位能多跟醫院的體檢多學習，多幾分尊重，多一些客氣，可能當事人感受會大大不同，而台灣這個社會也會更加美好，更溫暖。

話說回來，北檢有些倒是醫界可以學的，例如台灣40歲以上的國人—舊台灣人，他們大都沒接受過B肝疫苗注射，可能肝臟已經有了變化而不自知。又不知道定期做腹部超音波，常常到了肝癌末期才求醫，常常造成不幸。

如果醫界有北檢的權利，要求每個舊台灣人，每人每年都要做一次腹部超音波，不來體檢就送你去北檢，這樣說不定每年就可挽救不少生命，保護多少個家庭，這不只是個人之福，也是整個國人之福，阿門。

●肝病防治學術基金會「免費抽血癌篩&腹超」活動預告：2025年9月21日(日)，7-ELEVEN台南七股門市，詳情請看 https://reurl.cc/0War79