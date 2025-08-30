院長講堂／恩主公醫院院長楊純豪 照顧病患無差別心

甫於8月8日走馬上任的恩主公醫院院長楊純豪，是大腸直腸外科權威，專精於大腸直腸癌微創手術與達文西機械手臂輔助操作，具備扎實臨床實力與教學背景。楊純豪作風質樸誠懇，以病人為師，「醫師是為病人而存在」，他的病人以癌症患者居多，病人展現的韌性常讓他佩服，「無論貧富、背景，醫師都要全力以赴，不能有差別心」。

1963年出生於花蓮的楊純豪，兒時住宜蘭，高中畢業後考上陽明醫科。原本想走內科的他，畢業後服兵役到東引島當了2年軍醫，接觸到一些外科任務，之後在台北榮總住院醫師訓練時，沒多想就踏進外科領域。

國際接軌 精進開刀技巧

「熟能生巧，技術活靠勤練還是可以成功！」楊純豪說，台北榮總舞台夠大，密集地處理大腸癌手術，愈開愈快、愈順，因此幫助不少大腸直腸癌病患重拾新生。醫學是日新月異的科學，醫術不進則退，誰能愈早擁抱潮流，就愈能成功。早期大腸直腸癌手術大多是開腹式，之後進展到內視鏡微創手術，現在達文西手術應用更是普及。

楊純豪2006年赴法國進修內視鏡手術，精進開刀技巧外，也讀了很多好書，對真相、事實的追求更強烈，學到更多解決問題的方法，對很多事情更有定見。他認為，與國際接軌能拓展醫師視野，將所見所學的養分用來造福人群。

7年多前楊純豪離開北榮，返回家鄉宜蘭擔任陽明交大附設醫院院長，扛起醫院管理及轉型重責。他任內為醫院建置先進的核子醫學中心，是宜蘭唯一核醫專屬病房，結合精準、整合與溫暖，也是東台灣唯一有直升機停機坪的醫院，達到即時救援任務。

簡單生活 感謝太太支持

「7年前我承諾全力以赴、燃燒自己，我真的做到了。」今年8月1日，楊純豪離開陽明交大附醫時，離別告白說到哽咽，不忘感謝也是醫師的太太支持，「讓我無後顧之憂揮灑理念」。

「我信奉簡單生活，知足常樂。」楊純豪說，他對穿戴行頭、物質生活追求欲望很低，一雙鞋可穿好幾年，讓更多時間能專注在照顧病人或行政工作上。他喜歡羽球、游泳等運動，也熱愛旅遊，但困擾時間不夠用，「好久沒陪太太旅行了」，希望能有多些時間享受探索世界的樂趣。

楊純豪熱愛打羽球紓壓，羽球功力不錯。圖／楊純豪提供

深耕社區 布建照護能量

今年接掌恩主公醫院，有27年、上千名員工的區域級醫院，楊純豪說，不論醫院規模，最重要核心價值是把醫療做好，他將以打造具備醫學中心品質的區域醫院為願景，持續深化特色醫療與智慧醫療，提升整體醫療品質與研究能量，也持續深耕社區、關懷弱勢、推展預防醫學與長照網絡，落實醫院的社會責任。

捷運三鶯線明年初將通車，醫院周邊北大特區人口持續成長，將帶動就醫需求，楊純豪指出，將加速醫療服務升級，布建在地健康照護能量，下一步將興建急重症大樓。人才是發展的關鍵，更將積極培育院內人力並拓展跨院、跨國合作資源，打造支持、信任與尊重的友善職場，發揮團隊最大效能。

恩主公醫院院長楊純豪。記者季相儒／攝影

楊純豪

年齡：62歲

專長：微創大腸直腸手術(腹腔鏡與達文西機械手臂手術)、大腸直腸肛門疾病診斷治療、大腸直腸癌研究、大腸鏡檢查及瘜肉切除

現職：恩主公醫院院長

學歷：國立陽明大學臨床醫學研究所博士

經歷：陽明交通大學附設醫院院長、中華民國大腸直腸外科醫學會理事長、陽明交通大學醫學系教授、台北榮總醫院醫務企管部副主任

給病人的一句話：病人是我們的朋友