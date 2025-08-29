聽新聞
稱配方奶甜如可樂 「媽媽餵」道歉

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

母嬰品牌「媽媽餵」日前在社群媒體稱嬰兒配方奶粉含糖量有如可樂，恐致過動，遭各界抨擊。衛福部食藥署澄清，市售配方乳含糖量與母乳中乳糖無顯著差異，散播不實謠言恐違食安法。媽媽餵雖發聲明道歉，卻點名亞培、美強生二家廠商，一歲以上幼兒奶粉，每百克含糖量達四、五十公克，對此，美強生回應不排除提告。

媽媽餵於廿六日發布宣傳影片，宣稱「一瓶奶粉有一半以上全部都是糖，等於兩大瓶可樂」，籲應哺餵母乳，該言論一出，立即引發討論。起初，討論風向在餵小孩配方奶的母親焦慮，後續則聚焦在奶粉含糖量，不少婦產科醫師接連砲轟，媽媽餵影片混淆視聽。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷隨即出面說明，衛福部查驗登記許可嬰兒配方食品，糖含量為每一百毫升○點五至七點九公克；較大嬰兒配方輔助食品每一百毫升含糖量為五點五至七點七公克間；特殊醫療用途嬰兒配方食品含糖量，每一百毫升○點四至六點九公克，均符合嬰兒成長所需營養。

廖姿婷說，媽媽餵稱「嬰兒奶粉一半以上是糖，因為很甜可能導致過動」，已涉違反「食安法」第四十六條，散播有關食品安全謠言或不實資訊，廿八日已通報Ｍｅｔａ公司下架影片。依規定，如不實訊息足以損害於公眾或他人者，可處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金。

媽媽餵隨後發表聲明道歉，卻點名亞培、美強生二家廠商，一歲以上幼兒奶粉，每百克含糖量達四、五十公克。亞培昨聲明，市售亞培嬰幼兒配方，符合食藥署要求；美強生指出，針對近期相關不實報導，不排除依法提起訴訟。

