4年13例 赴美小心球黴菌

球黴菌症是美國西部常見肺部傳染病，我國無本土病例，皆為境外移入，台大醫院發現從二○二二年至今，僅四年已累計十三例，感染者雖多輕症，但可能被誤以為是肺癌，經切片才得知是球黴菌感染。

台大醫院院長余忠仁表示，院方緊急通知衛福部疾管署。疾管署昨發布醫界通函，呼籲醫師加強詢問旅遊史。

球黴菌是一種雙態性真菌，生長在乾燥、沙漠地區的土壤中，因此常見於美國西南部、墨西哥與中美洲，人類感染該菌後會出現「球黴菌症」，因症狀與感冒類似，有發燒、咳嗽等反應，又被稱為「溪谷熱」，美國每年約通報有二萬多人罹患球黴菌症，每年平均造成二百名個案死亡，致死率約百分之一。

台大醫院外科部主任陳晉興說，球黴菌症在台灣極為罕見，統計二○○○年到二○二一年間，台大醫院僅發現過一個境外移入案例，此後案例數不斷攀升，二○二二年、二○二三年各有一例，二○二四年六例，今年已發現五例，經確認，四年內發現的十三名患者，皆有美國西部、南部旅遊史。

陳晉興說，因球黴菌症患者體內會有黃色結節，常被誤認是「肺癌」，台大肺部手術案例中，有非癌症腫瘤或結節，致病原因不明者，除肺結核，不明原因導致結節者達六、七成，部分經切片檢查，發現是球黴菌所致。

台大醫院內科部醫師胡婉妍說，球黴菌感染者多數無症狀，部分患者會出現類似感冒的症狀，如發燒、咳嗽等，據臨床經驗，約四成感染者會在一到四周內出現症狀，多數患者可在數周內自癒，僅少數患者需使用抗黴菌藥物。她強調，不需對球黴菌症恐慌，該疾病不會人傳人，只是臨床醫師需提高警覺。

疾管署副署長羅一鈞指出，廿日已舉行專家會議，考量球黴菌在國內無傳播風險，決議不列法定傳染病，但國人恐因旅遊或商務需求往來美西地區，已進口五十人份血清，後續將視需求增購。