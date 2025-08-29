聽新聞
新購油車降稅 環團批減碳開倒車

聯合報／ 記者許維寧葉冠妤／台北報導

立法院昨三讀通過修正「貨物稅條例」部分條文，新購燃油機車全面降稅二千元。消息一出，引發電動機車業者強烈反彈，環保團體也批評，此舉雖號稱「還稅於民」，卻缺乏配套措施，不僅恐削弱推動運具電動化的誘因，更可能使改善空汙與減碳政策方向倒退，籲政府提供補助，彌平油車、電車兩者的成本落差。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯說，政府原訂目標是新售機車中有兩成為電動機車，但近年僅達一成，今年上半年甚至只有百分之六到七。主因是燃油機車持續削價競爭，讓電動機車難獲得民眾支持。此次立院通過修法，等於又拉大油、電機車的使用成本，與空汙、減碳等政策背道而馳。

趙家緯說，政府應針對新售電動機車提出補助，尤其鼓勵年輕族群首購，以培養長期使用習慣。電動車一年電池資費雖然比燃油機車油錢略高，但已有部分縣市願意補足差額，中央應彌平這項落差。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心說，燃油機車降稅看似利多，實則可能削弱民眾轉向使用電動機車意願，燃油機車長期排放PM2.5、氮氧化物及一氧化碳，大幅提升人民的健康風險；相較之下，電動機車有助減輕空汙與碳排，是邁向二○五○淨零的關鍵。

張皪心呼籲，政策設計須回歸減碳與能源轉型的整體目標，應先落實電動機車與充電設施的補助，否則恐導致轉型進度落後，不利永續發展與民眾健康。

