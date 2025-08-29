聽新聞
0:00 / 0:00

貨物稅修法三讀 汽機車汰舊換新 最高減徵10萬

聯合報／ 記者周佑政林海葉冠妤／台北報導
立法院通過「貨物稅條例」修正案，新購燃油機車全面降稅兩千元；一五○ｃｃ以下機車汰舊換新，最高可減徵六千元，恐讓民眾轉向購置燃油車，影響淨零減碳政策。記者余承翰／攝影
立法院通過「貨物稅條例」修正案，新購燃油機車全面降稅兩千元；一五○ｃｃ以下機車汰舊換新，最高可減徵六千元，恐讓民眾轉向購置燃油車，影響淨零減碳政策。記者余承翰／攝影

台美關稅衝擊汽車產業，立法院會昨三讀修正「貨物稅條例」部分條文，明定減徵優惠期限延長至二○三○年底，此外新購汽機車也可減徵貨物稅，二千ｃｃ以下的小客車汰舊換新，最高可減徵十萬元，一五○ｃｃ以下機車汰舊換新，最高可減徵六千元。民團對新制憂心，若缺乏支持電動機車產業的配套，恐讓推動多年電動化付諸流水。

現行貨物稅提供汽機車汰舊換新減徵貨物稅優惠，將於明年一月七日屆期，經國內車廠提出訴求，立法院朝野立委昨拍板同意延長汽機車汰舊換新減徵貨物稅的優惠措施。

三讀條文明定，在二○三○年底前，購買二千ｃｃ以下小客車並完成掛牌，貨物稅每輛減徵五萬元。加上現行汽車汰舊換新的五萬元，新車為二千ｃｃ以下，共可減徵貨物稅十萬元；購買一五○ｃｃ以下機車並完成掛牌，貨物稅每輛減徵二千元，若含汰舊換新，購買一五○ｃｃ以下新機車，共可減徵貨物稅六千元。

台灣智慧移動產業協會（ＳＭＡＴ）表示，能理解調整貨物稅是因應關稅談判的必要措施，但政府應推出支持電動機車產業的配套，否則市場恐走回頭路。據審計部一一三年決算報告指出，政府推動電動機車產業發展成效不彰，不僅多項預算執行率偏低，電動機車銷售占比更是多年停滯不前。

新北市機車公會三蘆分會會長洪宗寶說，政府喊出運具電動化時，他第一時間響應，同行都笑他傻，但他仍選擇支持政府，結果電車補助逐年縮水，如今新購燃油機車都能降稅，環境部卻不願對新購電動機車提供補助，叫第一線業者情何以堪？

嘉義市機車商業同業公會榮譽理事長陳慶全說，外界只看到產發署電動機車相關預算執行率不佳，但這並非冰冷的數字，這代表街頭巷尾有好多家撐不下去的電動機車行，難道真要逼這些小店家走上街頭？

ＳＭＡＴ指出，「電動機車三三三政策」包括經濟部提供機車行銷售電動機車獎勵金三千元、環境部恢復新購電動機車補助三千元，及交通部補助使用者電池資費每月三百元，該政策已是產業共識，政府應傾聽產業界心聲，支持推行。

環境部大氣環境司長黃偉鳴說，電動機車相關補助，中央跟地方皆在執行，以汰舊換新等多元方式鼓勵民眾使用電動機車，也推動「車輛汰舊換新抵換媒合平台」，透過開發單位收購民眾汰舊換購電動車輛的溫室氣體減量效益，抵換營運開發的增量，達到環評承諾。新購機車降稅二千元是立院決議，行政部門會持續推動。

延伸閱讀

燃油機車降稅有人很心酸 電動機車行：沒配套真的撐不住

燃油機車降稅衝擊運具電動化 電動機車行：沒配套 真的撐不住

減徵貨物稅救市！2000c.c.以下小客車汰舊換新「最高省10萬」

關稅遲未定案 車市年掛牌量 探十年低點

相關新聞

吃飽還嘴饞竟是「大腦被腸道騙了」 營養師授4招：讓食慾不失控

一般人吃飽後就不會再繼續進食了，但有些人即使吃了一堆東西還是覺得餓，或者覺得嘴饞想吃東西，營養師李婉萍表示這種情況可能是「假性飢餓」在作怪，也就是大腦被腸道騙了。

iPhone 17手機新隱藏配件外洩！多了一條掛繩「更像專業相機」

蘋果（Apple）秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，將發表iPhone 17系列手機及其他蘋果裝置，隨著時間接近，關於iPhone 17配件也遭到外洩，先前聯合新聞網《科技玩家》曾報導蘋果將出iPhone 17 TechWoven編織手機殼（保護殼），如今有爆料大神更發現裡面還有隱藏配件，讓iPhone 17更像一台相機。

妹子晚上運動卻睡不著 過來人揭與2因素有關：最好避免

現代人生活忙碌，只能下班後抽出時間來運動，不過有一名女網友透露，自己平時只有晚上9點左右才能運動一小時，卻因此睡不太著，讓她困擾地想問「是跟運動有關嗎？」不少過來人指出與運動的時間、強度有關，建議將運動時間提早，或者改到早上，並且避免激烈運動，才能改善無法入睡的困擾。

陪伴鹽埕人80年！高雄「米糕城」暫歇業原因曝光 網喊：今天就去吃

又一家老店要暫停營業！位於高雄鹽埕區的80年老店「米糕城」，近期店家在臉書貼文表示，將從8月底起暫停營業一陣子，主要是因...

音樂劇「釧兒」十周年旗艦劇院版 票券開賣

由音速媒合股份有限公司出品，梁又文、大慕可可股份有限公司、聯合數位文創共同出品的音樂劇「釧兒」，由澎恰恰原創故事改編，以...

總獎金200萬元！中國信託當代繪畫獎 39人晉級

第三屆「中國信託當代繪畫獎」昨天公布初審結果，本屆共吸引全台六三二件作品投件，經過第一階段競爭激烈的初審，有卅九位藝術家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。