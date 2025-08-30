聽新聞
音樂劇「釧兒」十周年旗艦劇院版 票券開賣

聯合報／ 本報訊

由音速媒合股份有限公司出品，梁又文、大慕可可股份有限公司、聯合數位文創共同出品的音樂劇「釧兒」，由澎恰恰原創故事改編，以台灣傳統歌仔戲為根基，融合西方音樂劇敘事手法與現代音樂風格，將廟埕文化、庶民日常與跨越時空的人鬼虐戀故事融合進原創故事，十年來演出累積卅六場，感動逾四萬人次。

「釧兒」十周年旗艦劇院版由「勸世三姊妹」製作團隊聯手打造，躍演劇團導演曾慧誠攜手金曲得獎大師李哲藝、新生代劇場音樂才子康和祥，與編劇、作詞梁越玲共同創作。卡司部分則由「勸世三姊妹」原班人馬演員群擔綱演出，由張芳瑜擔綱飾演女主角釧兒，呂承祐飾演男主角阿強，張擎佳飾演阿強母親美雀，葉文豪飾演阿強父親。

「釧兒」十周年旗艦劇院版將於今年十一月於台北表演藝術中心演出，票券即日起正式啟售，購票請洽Opentix售票平台。

