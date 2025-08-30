聽新聞
0:00 / 0:00
總獎金200萬元！中國信託當代繪畫獎 39人晉級
第三屆「中國信託當代繪畫獎」昨天公布初審結果，本屆共吸引全台六三二件作品投件，經過第一階段競爭激烈的初審，有卅九位藝術家脫穎而出，晉級決審，最終獲獎名單將於十一月十五日揭曉。首獎與優選作品總獎金高達新台幣兩百萬元，將由中國信託文教基金會典藏，並與入選作品明年在國立台北藝術大學關渡美術館公開展出。
「中國信託當代繪畫獎」是全台唯一以「當代繪畫」為定位的獎項，不設限主題與媒材，展現高度開放性，鼓勵廿至四十五歲具有潛力的藝術家突破框架、展現多元創意。本屆卅九位晉級決審的藝術家，平均年齡僅卅三歲，最年輕者更只有廿一歲，凸顯此獎項持續為新世代藝術家開創舞台，推動台灣當代繪畫蓬勃發展。
主辦單位中國信託文教基金會表示，本屆逾半數入圍者具備專業美術訓練及展覽經驗，作品在形式與觀點上各具特色，各自展現出對當代繪畫的獨特想像與詮釋，也令評審團印象深刻。
中國信託文教基金會指出，第三屆「中國信託當代繪畫獎」總獎金達兩百萬元，包含首獎一名可獲八十萬元獎金，優選三名各可獲得四十萬元。除了高額獎金外，首獎、優選及入選作品將於明年三月十三日至六月十四日在國立台北藝術大學關渡美術館公開展出。
詳細資訊可上「中國信託當代繪畫獎官網」查詢（ https://www.ctbcculture.org/w/CTBCpaintingprize/Index）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言