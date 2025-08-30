氣象署估恐有1至2個秋颱 9及10月氣溫將略偏高

今年七月陸續受到颱風、低壓帶及西南氣流影響，降雨時間長、雨量大，創下一九五一年以來，七月雨量最多、日照時數最少紀錄。中央氣象署表示，展望秋季天氣，九月、十月氣溫將略偏高，十一月正常，雨量則有正常略偏高趨勢。預估秋季可能會有一到二個颱風，若伴隨東北季風共伴效應，須留意雨勢較大。

中央氣象署氣象預報中心副主任黃椿喜指出，七月在季風槽影響下，低壓帶跟颱風特別容易發展，總共生成七個颱風，是一九五八年以來第三多年分，八月則有四個颱風，整體加起來十一個颱風，接近氣候值。整體來說，今年盛夏天氣特徵，包括雨量偏多、日照偏少、氣溫偏低，颱風則集中在七月。

黃椿喜表示，這段時間從丹娜絲颱風、低壓帶到西南風，以及薇帕颱風帶來外圍環流，導致七、八月累積雨量為一九五一年來第二多，累積雨量達九八三點三毫米，是氣候值六○六點九毫米的一點六倍。

黃椿喜說，若單看七月雨量七百多毫米，則是一九五一年以來最多。也因為下雨天數多，七、八月整體日照時數偏少，日照時數三三三點四小時，是一九五一年以來次少，約氣候值八成；若單看七月，日照時數則是一九五一年以來最少。

黃椿喜說，七、八月平均溫度廿八點六度，相較氣候值低○點二度，雖然下雨天數多，氣溫偏低卻不顯著，顯示氣候變遷暖化持續影響。

黃椿喜表示，目前西北太平洋呈現西暖東冷趨勢，有隱約反聖嬰逐漸發展趨勢，預料秋季到冬季將達到反聖嬰程度，冬季、春季機率才瞬速下降、回歸正常。