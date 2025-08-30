聽新聞
0:00 / 0:00

東南亞來台學生打工還能存錢 想做到畢業

聯合報／ 記者余采瀅黑中亮／台中報導

東南亞來台學生成為我餐飲業人力的及時雨，在餐廳打工的外籍學生說，在台讀書開銷龐大，靠打工才能分攤學費與生活費，還可以存一點錢，中文雖然不流利，但點餐、溝通還可以。

印尼的Randy去年二月來台，就讀彰化師大電機系，目前在台中一中商圈餐廳打工，他的中文雖不流利，但送餐、收桌手腳快，服務態度獲肯定。Randy說，最困難的是與顧客溝通，還好店內有錄音筆輔助，加上採自助式點餐，有問題就找同事協助。

越南籍廿歲的胡玉簪就讀勤益科大機械系，在台中市區的餐廳打工。胡玉簪說，收入扣除房租和日常開銷，每月能存幾千元，寒暑假留在台灣打工，最高月入二萬五千元，「希望能做到畢業」。

台北延吉街的特色餐館王姓老闆說，越南生「很好用」，認真勤快不喊累，工作也到位，他們對月薪四萬元很滿意，收入也比母國高不少，因此多數人畢業後都想繼續當正職工作。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，疫情發生前，餐飲缺工已逐漸浮現，疫情期間大量人力流失，即使疫情過了、餐飲業加薪徵才，人力回流仍有限，基層人力尚短缺一至二成，人力缺口集中在餐飲外場、旅宿房務人員。

黃正聰分析，目前在台外籍生可補充餐飲業的人力，主要分為三類，一是大學國際生，就學期間每周可打工廿小時，因語言程度較佳、溝通順暢，最受餐飲業青睞，不過國際生多半排斥旅宿房務類工作。其次為技職產學專班生，語言能力相對較弱，但課程設計的關係，每周可全職工作四十小時，校方常與企業簽訂合作，可挹注較多餐飲及房務人力；第三為境外實習生，多來自印尼或越南，以實習名義來台工作，目前政策放寬到二年制專科生。

加薪 徵才 中文 打工 東南亞 餐飲業 台中市

延伸閱讀

新北捷運警察隊明年掛牌 方仰寧掛保證不排擠各分局警力

Steam紳士《梅梅莉絲的RPG~抽卡、聖女與危險迷宮~》因手遊抽卡欠債而尋寶

到歐洲留學可以打工！工時上限、時薪高低一次看 這國國際學生最多

竹東少年遭虐致死棄屍宜蘭 母悲痛：全身的傷都是在呼喚「媽救我」

相關新聞

吃飽還嘴饞竟是「大腦被腸道騙了」 營養師授4招：讓食慾不失控

一般人吃飽後就不會再繼續進食了，但有些人即使吃了一堆東西還是覺得餓，或者覺得嘴饞想吃東西，營養師李婉萍表示這種情況可能是「假性飢餓」在作怪，也就是大腦被腸道騙了。

iPhone 17手機新隱藏配件外洩！多了一條掛繩「更像專業相機」

蘋果（Apple）秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，將發表iPhone 17系列手機及其他蘋果裝置，隨著時間接近，關於iPhone 17配件也遭到外洩，先前聯合新聞網《科技玩家》曾報導蘋果將出iPhone 17 TechWoven編織手機殼（保護殼），如今有爆料大神更發現裡面還有隱藏配件，讓iPhone 17更像一台相機。

妹子晚上運動卻睡不著 過來人揭與2因素有關：最好避免

現代人生活忙碌，只能下班後抽出時間來運動，不過有一名女網友透露，自己平時只有晚上9點左右才能運動一小時，卻因此睡不太著，讓她困擾地想問「是跟運動有關嗎？」不少過來人指出與運動的時間、強度有關，建議將運動時間提早，或者改到早上，並且避免激烈運動，才能改善無法入睡的困擾。

陪伴鹽埕人80年！高雄「米糕城」暫歇業原因曝光 網喊：今天就去吃

又一家老店要暫停營業！位於高雄鹽埕區的80年老店「米糕城」，近期店家在臉書貼文表示，將從8月底起暫停營業一陣子，主要是因...

音樂劇「釧兒」十周年旗艦劇院版 票券開賣

由音速媒合股份有限公司出品，梁又文、大慕可可股份有限公司、聯合數位文創共同出品的音樂劇「釧兒」，由澎恰恰原創故事改編，以...

總獎金200萬元！中國信託當代繪畫獎 39人晉級

第三屆「中國信託當代繪畫獎」昨天公布初審結果，本屆共吸引全台六三二件作品投件，經過第一階段競爭激烈的初審，有卅九位藝術家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。