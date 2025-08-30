東南亞來台學生打工還能存錢 想做到畢業

東南亞來台學生成為我餐飲業人力的及時雨，在餐廳打工的外籍學生說，在台讀書開銷龐大，靠打工才能分攤學費與生活費，還可以存一點錢，中文雖然不流利，但點餐、溝通還可以。

印尼的Randy去年二月來台，就讀彰化師大電機系，目前在台中一中商圈餐廳打工，他的中文雖不流利，但送餐、收桌手腳快，服務態度獲肯定。Randy說，最困難的是與顧客溝通，還好店內有錄音筆輔助，加上採自助式點餐，有問題就找同事協助。

越南籍廿歲的胡玉簪就讀勤益科大機械系，在台中市區的餐廳打工。胡玉簪說，收入扣除房租和日常開銷，每月能存幾千元，寒暑假留在台灣打工，最高月入二萬五千元，「希望能做到畢業」。

台北延吉街的特色餐館王姓老闆說，越南生「很好用」，認真勤快不喊累，工作也到位，他們對月薪四萬元很滿意，收入也比母國高不少，因此多數人畢業後都想繼續當正職工作。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，疫情發生前，餐飲缺工已逐漸浮現，疫情期間大量人力流失，即使疫情過了、餐飲業加薪徵才，人力回流仍有限，基層人力尚短缺一至二成，人力缺口集中在餐飲外場、旅宿房務人員。

黃正聰分析，目前在台外籍生可補充餐飲業的人力，主要分為三類，一是大學國際生，就學期間每周可打工廿小時，因語言程度較佳、溝通順暢，最受餐飲業青睞，不過國際生多半排斥旅宿房務類工作。其次為技職產學專班生，語言能力相對較弱，但課程設計的關係，每周可全職工作四十小時，校方常與企業簽訂合作，可挹注較多餐飲及房務人力；第三為境外實習生，多來自印尼或越南，以實習名義來台工作，目前政策放寬到二年制專科生。