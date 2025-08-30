聽新聞
餐飲人力荒 東南亞學生成主力

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲趙容萱／台中報導
新南向政策推動後，許多大學提供全額獎學金，吸引越南、印尼學生來台，學生透過打工貼補生活費，也減輕部分餐飲業人力荒的壓力。示意圖。記者余采瀅／攝影
新南向政策推動後，許多大學提供全額獎學金，吸引越南、印尼學生來台，學生透過打工貼補生活費，也減輕部分餐飲業人力荒的壓力。示意圖。記者余采瀅／攝影

高職餐飲科近來招生名額減少，造成餐飲業人力荒加劇，據調查，近七成業者都面臨缺工壓力，月薪五萬仍招不到洗碗工，甚至因此歇業。近期不少餐廳迎來越南印尼等國留學生加入餐飲業，有餐廳甚至七成服務生都是東南亞籍。

往年暑假期間，校園周邊商圈餐廳常大缺工，甚至全店只剩一個服務生苦撐。餐飲業者指出，近來人力荒略有翻轉，來台的東南亞學生成為重要的人力來源，改變餐飲打工市場。

台中鬧區一家餐廳外場服務生幾乎都是東南亞學生，消費者點菜有疑問，就拿出寫好的卡片釐清菜色與需求。一中商圈的餐廳老闆表示，店內東南亞籍工讀生高達七成，工作認真、態度佳、流動率低，過去台灣學生動輒請假、離職，這批生力軍加入後讓營運更穩定。

餐飲業者說，越南、印尼籍學生中文較不流利，業者替外籍服務生掛上「中文學習中」的識別牌，消費者多能體諒。另有店家購置錄音筆，把常用的點餐對話錄下來，或以代號重新設計菜單，讓外籍生迅速上手。

不過也有餐廳老闆提到，外籍生的宗教與文化背景不同，印尼學生周日要去教會，穆斯林學生不能接觸豬肉，齋戒月要特別調整排班，或在寒暑假返國探親，都需要事先安排。

餐飲業已與國內高中職、專科合作，包含高中職銜接科大的三加四產學合作專班，以及四年制科技大學的國際學生實習工讀計畫。僑光科大、慈明高中開設產學合作專班，與麥當勞、阿官集團等合作，每周安排四天實習、二天上課，畢業後可留台工作。

修平科大觀光與餐飲管理系與漢來、瓦城等連鎖集團，以及地方特色餐廳合作，有學生實習後晉升儲備幹部。朝陽科大有五百名國際學生，入學第一年先學中文再產學合作，安排在超商、超市集團、燒肉、麻辣鍋連鎖餐廳等實習。

