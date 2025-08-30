橘世代／【想望的大人】成熟後的自由 看到雙向風景

對侯文詠來說，年歲的增長最美好的事是，人生逐漸成熟，有了新的視野跟目光，有能力回頭看到，「過去以為知道的，以為了解的，以為經歷過的，其實我沒有經歷過、我不知道」。或者，以前有人跟你講了一句話，你現在忽然懂了，那時候其實聽不懂，但你以為你都懂。

他舉例，他小學畢業時有個女生在哭，男生們就笑她三八，老師制止：「你不要這樣，你們有可能這次分手，就不再見面了。」那時候他沒有聽懂，只覺得被罵。

如今想想，真的再也沒有見過那個同學了。「你現在就忽然理解，人要再相見真的很難。有些東西會因此更珍惜」。

又例如，年輕時失戀了很難過，覺得人生活不下去了，有人真的想不開，或為此做了很多後悔的事。但是如今想想，如果好好活下來，後面才會碰到現在的老婆，不然就碰不到了。

從現在的視角來看是很好的事，前面的失戀是累積你後面會碰到幸福的機會。

隨著生命愈豐富，穿越的能力會愈來愈強大。那是一種自由，可以回看過去，你也可以望向未來，生命的探索是雙向的。