聽新聞
0:00 / 0:00
橘世代／【想望的大人】成熟後的自由 看到雙向風景
對侯文詠來說，年歲的增長最美好的事是，人生逐漸成熟，有了新的視野跟目光，有能力回頭看到，「過去以為知道的，以為了解的，以為經歷過的，其實我沒有經歷過、我不知道」。或者，以前有人跟你講了一句話，你現在忽然懂了，那時候其實聽不懂，但你以為你都懂。
他舉例，他小學畢業時有個女生在哭，男生們就笑她三八，老師制止：「你不要這樣，你們有可能這次分手，就不再見面了。」那時候他沒有聽懂，只覺得被罵。
如今想想，真的再也沒有見過那個同學了。「你現在就忽然理解，人要再相見真的很難。有些東西會因此更珍惜」。
又例如，年輕時失戀了很難過，覺得人生活不下去了，有人真的想不開，或為此做了很多後悔的事。但是如今想想，如果好好活下來，後面才會碰到現在的老婆，不然就碰不到了。
從現在的視角來看是很好的事，前面的失戀是累積你後面會碰到幸福的機會。
隨著生命愈豐富，穿越的能力會愈來愈強大。那是一種自由，可以回看過去，你也可以望向未來，生命的探索是雙向的。
數位版看這裡
侯文詠的佛法醒鐘
說到伴侶關係，侯文詠把佛法裡的「忍辱」當重要提醒；思考親子互動也是佛法，「資糧」的概念很值得參考。
此生把親密關係當重要事業經營的侯文詠，把佛法用得很入世，如醒鐘敲開諸多迷思，進數位版看看侯文詠獨家專訪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言