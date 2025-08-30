聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【想望的大人】成熟後的自由 看到雙向風景

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
侯文詠（中）認為好的關係是不放大缺點、常表達感謝。圖／侯文詠提供
侯文詠（中）認為好的關係是不放大缺點、常表達感謝。圖／侯文詠提供

對侯文詠來說，年歲的增長最美好的事是，人生逐漸成熟，有了新的視野跟目光，有能力回頭看到，「過去以為知道的，以為了解的，以為經歷過的，其實我沒有經歷過、我不知道」。或者，以前有人跟你講了一句話，你現在忽然懂了，那時候其實聽不懂，但你以為你都懂。

他舉例，他小學畢業時有個女生在哭，男生們就笑她三八，老師制止：「你不要這樣，你們有可能這次分手，就不再見面了。」那時候他沒有聽懂，只覺得被罵。

如今想想，真的再也沒有見過那個同學了。「你現在就忽然理解，人要再相見真的很難。有些東西會因此更珍惜」。

又例如，年輕時失戀了很難過，覺得人生活不下去了，有人真的想不開，或為此做了很多後悔的事。但是如今想想，如果好好活下來，後面才會碰到現在的老婆，不然就碰不到了。

從現在的視角來看是很好的事，前面的失戀是累積你後面會碰到幸福的機會。

隨著生命愈豐富，穿越的能力會愈來愈強大。那是一種自由，可以回看過去，你也可以望向未來，生命的探索是雙向的。

數位版看這裡

侯文詠的佛法醒鐘

說到伴侶關係，侯文詠把佛法裡的「忍辱」當重要提醒；思考親子互動也是佛法，「資糧」的概念很值得參考。

此生把親密關係當重要事業經營的侯文詠，把佛法用得很入世，如醒鐘敲開諸多迷思，進數位版看看侯文詠獨家專訪。

延伸閱讀

大閱兵將屆！陸國安部發現2軍事迷「違規放飛無人機」偷拍受閱軍機訓練

金馬影后陸小芬重磅出任世界民族電影節大使　帶觀眾穿越時光隧道

多車道馬路一次過？北市交工處推兩段穿越 大庇護島優先試辦

侯文詠「人浮於愛」大換血！簡嫚書嘆邵雨薇太美願交出正宮大位

相關新聞

橘世代／【想望的大人】親密關係 侯文詠的人生體悟

「生命到後來最珍貴的資產是關係，所以我很當一回事地經營關係，比賺錢或者是其他事更認真對待」。問及作家侯文詠人至中年的關係...

稱配方奶甜如可樂 「媽媽餵」道歉

母嬰品牌「媽媽餵」日前在社群媒體稱嬰兒配方奶粉含糖量有如可樂，恐致過動，遭各界抨擊。衛福部食藥署澄清，市售配方乳含糖量與...

4年13例 赴美小心球黴菌感染

球黴菌症是美國西部常見肺部傳染病，我國無本土病例，皆為境外移入，台大醫院發現從二○二二年至今，僅四年已累計十三例，感染者...

iPhone 17手機新隱藏配件外洩！多了一條掛繩「更像專業相機」

蘋果（Apple）秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，將發表iPhone 17系列手機及其他蘋果裝置，隨著時間接近，關於iPhone 17配件也遭到外洩，先前聯合新聞網《科技玩家》曾報導蘋果將出iPhone 17 TechWoven編織手機殼（保護殼），如今有爆料大神更發現裡面還有隱藏配件，讓iPhone 17更像一台相機。

吃飽還嘴饞竟是「大腦被腸道騙了」 營養師授4招：讓食慾不失控

一般人吃飽後就不會再繼續進食了，但有些人即使吃了一堆東西還是覺得餓，或者覺得嘴饞想吃東西，營養師李婉萍表示這種情況可能是「假性飢餓」在作怪，也就是大腦被腸道騙了。

橘世代／【想望的大人】成熟後的自由 看到雙向風景

對侯文詠來說，年歲的增長最美好的事是，人生逐漸成熟，有了新的視野跟目光，有能力回頭看到，「過去以為知道的，以為了解的，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。