橘世代／【想望的大人】謝謝36歲的自己 勇敢抉擇

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

侯文詠在廿六歲出第一本書、卅六歲棄醫從文，從此踏上了不一樣的路，他在新書「變成自己想望的大人」中提及這個決定，並非像外界形容的「毅然決然」，對於未知，他的內心充滿了徬徨不安與擔心。

如今回頭，他想要謝謝卅六歲的自己，很勇敢的做了那個決定。

那時的人生有兩條路，當醫生，可想像的人生是當助理教授、副教授，然後升上教授；門診時名氣愈大，病人愈來愈多。當作家，已經是暢銷書榜首的他不知道會走向何方，那時候不知道自己會寫出長篇小說「白色巨塔」、「危險心靈」，還會去拍戲。

「現在回頭想，選擇這條路的『想不到』都理所當然。你會往這邊走，走了以後會碰到困難，過了困難後又會有一些長進，然後一步一步一步，走出另外一條路」。

他說，兩條路只是不一樣而已，路還是路，看不見的路也是值得走的路。

而今回頭看那個時候所擔心的事，一百件有九十五件不曾發生；剩下的，兩、三件即便發生了，自己是有能力解決的；最後一、兩件可能失敗了，「不過失敗你也不會死掉，你還是會爬起來」。

除了謝謝年輕的自己，他還想對那時的侯文詠說：「不要擔心，好好做準備，好好面對每個此時此刻，後面的路都會到的」。

中年之後的侯文詠常在訪談中提到「此時此刻」，他感受到，活在效率為上的世界，我們都在奔赴未來，很少活在此時此刻，沒有真的在過人生。

他舉例，有次簽書會來了一個讀者，遞給他一封信，他不以為意收下，回家翻看時，厚厚的信掉出一張碩士畢業照，一個女孩倚牆笑著。女孩在信裡寫著，她以前從不看書，有次聽到侯文詠的有聲書被啟發，看了一堆書，於是老師鼓勵她寫作、繼續升學，讓她從混幫派、逃家的少女，到現在碩士畢業，她一定要見到侯文詠，分享拿到碩士的喜悅，親自道謝。

看到這封信的侯文詠覺得好有成就感，他的作品鼓舞了一個陌生生命。但同時又感到悵然，因為當他回想簽書會那刻，「她在我面前很慎重跟我鞠躬時，我有感受到嗎？」他一點印象也沒有，那時他在乎的是，簽書隊伍這麼長，可以準時把它簽完嗎？

這些走過卻沒有真正活過的時光，讓他更懂得活在當下、珍惜此時此刻。

侯文詠的佛法醒鐘

說到伴侶關係，侯文詠把佛法裡的「忍辱」當重要提醒；思考親子互動也是佛法，「資糧」的概念很值得參考。

此生把親密關係當重要事業經營的侯文詠，把佛法用得很入世，如醒鐘敲開諸多迷思，進數位版看看侯文詠獨家專訪。

