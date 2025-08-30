聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【想望的大人】不留遺憾 學會珍惜每段關係

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
侯文詠（左起）與父母及太太。圖／侯文詠提供
侯文詠（左起）與父母及太太。圖／侯文詠提供

過去十幾年，侯文詠的父母逐漸衰老、生病，相繼過世。他有好長一段時間坐高鐵通勤，單日往返嘉義與台北的家，和弟弟妹妹輪流照顧父母。母親與父親在一年內相繼過世之後，侯文詠不敢點開手機裡與父母有關的影像，他覺得內心深處破了好大的洞，再也無法癒合。

一直到去年，他終於有勇氣直視手機裡的影片中，父母栩栩如生的模樣。他又開始能感受到那些珍貴的愛，其實一直都在。

回首這段歷程，他深感，人生下半場無法避免「老病死」，卻能盡量在過程中做到不留遺憾。那段時間，他盡力陪伴，讓父母感受到都有人在；也在家庭壓力大的時刻，和手足相互信任、支援，保有和睦情感，「不要因此讓人際關係留下遺憾。失去父母傷心痛苦是難免，但是你如果有遺憾，復原就很慢；若無太多遺憾，生命會比較快復原」。

陪伴年老的父母也帶給他啟發，體認到應積極培養興趣、與年輕人互動、多交朋友，避免年老時的孤獨感。母親晚年因長期壓力與忙碌疾病纏身，也提醒他重視壓力管理、健康飲食、規律運動與休息。他想望老年生活是，能夠在各種關係中感到快樂滿足，當一個有能力付出、助人的人。

數位版看這裡

侯文詠的佛法醒鐘

說到伴侶關係，侯文詠把佛法裡的「忍辱」當重要提醒；思考親子互動也是佛法，「資糧」的概念很值得參考。

此生把親密關係當重要事業經營的侯文詠，把佛法用得很入世，如醒鐘敲開諸多迷思，進數位版看看侯文詠獨家專訪。

延伸閱讀

媽媽餵失言掀哺乳論戰！男星當爸2次親吐育兒心聲：不拚女兒了

語言遲緩童走出陰影變三碩士＋CEO！安晨妤用行動回饋早療孩子

年底前贈與最划算！子女結婚可領2,352萬免稅紅包

趣里奉子成婚！閃嫁小8歲三山凌輝　水谷豐伊藤蘭升格外公外婆

相關新聞

橘世代／【想望的大人】親密關係 侯文詠的人生體悟

「生命到後來最珍貴的資產是關係，所以我很當一回事地經營關係，比賺錢或者是其他事更認真對待」。問及作家侯文詠人至中年的關係...

稱配方奶甜如可樂 「媽媽餵」道歉

母嬰品牌「媽媽餵」日前在社群媒體稱嬰兒配方奶粉含糖量有如可樂，恐致過動，遭各界抨擊。衛福部食藥署澄清，市售配方乳含糖量與...

4年13例 赴美小心球黴菌感染

球黴菌症是美國西部常見肺部傳染病，我國無本土病例，皆為境外移入，台大醫院發現從二○二二年至今，僅四年已累計十三例，感染者...

iPhone 17手機新隱藏配件外洩！多了一條掛繩「更像專業相機」

蘋果（Apple）秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，將發表iPhone 17系列手機及其他蘋果裝置，隨著時間接近，關於iPhone 17配件也遭到外洩，先前聯合新聞網《科技玩家》曾報導蘋果將出iPhone 17 TechWoven編織手機殼（保護殼），如今有爆料大神更發現裡面還有隱藏配件，讓iPhone 17更像一台相機。

吃飽還嘴饞竟是「大腦被腸道騙了」 營養師授4招：讓食慾不失控

一般人吃飽後就不會再繼續進食了，但有些人即使吃了一堆東西還是覺得餓，或者覺得嘴饞想吃東西，營養師李婉萍表示這種情況可能是「假性飢餓」在作怪，也就是大腦被腸道騙了。

橘世代／【想望的大人】成熟後的自由 看到雙向風景

對侯文詠來說，年歲的增長最美好的事是，人生逐漸成熟，有了新的視野跟目光，有能力回頭看到，「過去以為知道的，以為了解的，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。