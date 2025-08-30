橘世代／【想望的大人】不留遺憾 學會珍惜每段關係

聽新聞
過去十幾年，侯文詠的父母逐漸衰老、生病，相繼過世。他有好長一段時間坐高鐵通勤，單日往返嘉義與台北的家，和弟弟妹妹輪流照顧父母。母親與父親在一年內相繼過世之後，侯文詠不敢點開手機裡與父母有關的影像，他覺得內心深處破了好大的洞，再也無法癒合。
一直到去年，他終於有勇氣直視手機裡的影片中，父母栩栩如生的模樣。他又開始能感受到那些珍貴的愛，其實一直都在。
回首這段歷程，他深感，人生下半場無法避免「老病死」，卻能盡量在過程中做到不留遺憾。那段時間，他盡力陪伴，讓父母感受到都有人在；也在家庭壓力大的時刻，和手足相互信任、支援，保有和睦情感，「不要因此讓人際關係留下遺憾。失去父母傷心痛苦是難免，但是你如果有遺憾，復原就很慢；若無太多遺憾，生命會比較快復原」。
陪伴年老的父母也帶給他啟發，體認到應積極培養興趣、與年輕人互動、多交朋友，避免年老時的孤獨感。母親晚年因長期壓力與忙碌疾病纏身，也提醒他重視壓力管理、健康飲食、規律運動與休息。他想望老年生活是，能夠在各種關係中感到快樂滿足，當一個有能力付出、助人的人。
侯文詠的佛法醒鐘
說到伴侶關係，侯文詠把佛法裡的「忍辱」當重要提醒；思考親子互動也是佛法，「資糧」的概念很值得參考。
此生把親密關係當重要事業經營的侯文詠，把佛法用得很入世，如醒鐘敲開諸多迷思，進數位版看看侯文詠獨家專訪。
