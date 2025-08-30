橘世代／【想望的大人】親密關係 侯文詠的人生體悟

五到九年級的讀者，生命中都曾有過侯文詠的陪伴。批判醫療體制想到「白色巨塔」、思考教育系統提及「危險心靈」，還有茶餘飯後聊著「頑皮故事集」的頑皮小孩、「親愛的老婆」裡的雅麗，仿若鄰人般親切的侯文詠怎麼談成長。

「生命到後來最珍貴的資產是關係，所以我很當一回事地經營關係，比賺錢或者是其他事更認真對待」。問及作家侯文詠人至中年的關係經營，他卻提及卅幾歲時做癌末病人疼痛照顧時的體悟─卅幾歲、當主治醫師的他，連續五年接觸了四、五百個臨終病人，他們在乎的，全是關係，跟父母、跟孩子、跟配偶、跟親友；沒有一個人在生命最後一刻悔恨未達世俗成就，但很多人遺憾在親密關係中做得不夠。

時間的有限性使人看清生命的優先順序，這些生命走到末期的人，讓侯文詠很年輕就領悟人生真諦。

領悟是一時的，實踐卻需要花上一世。

歲月流轉，侯文詠今年六十三歲，和太太雅麗結縭近四十年，孩子也成年，他成為「兩個成年男子」的父親。仍在親密關係的人生道場中修行的侯文詠形容，「親密關係是人生最重要的創業」，必須從數不清的試錯中找到最好的經營之道。

夫妻關係 不要認真吵架

面對夫妻關係，他的體會是「不要認真吵架」。

侯文詠解釋，你給對方吃好用好，再好的東西都不會永久，吵一次架就消磨大半。常常到後來能讓夫妻感情深厚是因為，吵架時即便對方無理，你還退讓，「為什麼我要退讓？因為我尊重你、我愛你啊。這就是我用來回報愛最實質的表達」。

他笑著說：「我有時候就會想說，好啦，衝著妳是我老婆，就忍著，忍到我這個年齡應該就習慣了，哈哈哈。」

逾卅年夫妻生活，他和太太張雅麗都慢慢明白，好的親密關係存在著「一體性」，夫妻是生命共同體，你很難在吵架中戰勝對方而感到快樂。

他強調，好的關係必須看見對方好的一面，並常常表達感謝。每個人都會有好與壞的部分，但是看見並珍惜好的面向，兩個人的關係就會朝正向發展，「壞的東西不是說不看，而是不要去放大它，然後有些會解決，有些久了也就不重要了」。他補充。

父子相處 要懂謹言慎行

至於當父親，他的箴言是「謹言慎行」。

侯文詠回想剛成為父親的那幾年，想像父子關係像柏拉圖與學生的對話與思辨。

但實情是，小孩是非理性動物，在爸爸、媽媽、奶奶教養三分天下的情況下，會想方設法偷懶摸魚、造反叛變。總之兩個兒子就在一陣混亂中長大了，直到現在卅幾歲，餐桌上父子可以談時事、聊哲學，終於出現他初為人父時的想像。

「人類的成熟，到可以跟他變朋友，是漫長的時間，而且這中間你還不能犯太多錯，例如變得嘮叨，或是做了傷害他們的事情，這就不存在了」。事後回首他才懂，父母能夠給孩子的影響有限，「謹言慎行」是真理，面對孩子說的話，不要立即反應，去感受一下孩子真正的心情是什麼？擔心焦慮什麼？想好後，回應對他有幫助的話，才不會淪為說理，變得嘮叨。