醫病之間／ 過度依賴痠痛貼布 婦胃潰瘍出血休克

一名60歲婦人長期肌肉痠痛，習慣買痠痛貼布及服止痛藥，有時甚至一次貼超過6片，未料日前竟因解黑便、低血容積休克在家中浴室昏倒。家人緊急將她往衛福部桃園醫院急診，檢查確認胃潰瘍合併出血，幸好透過熱凝固治療成功止血，並配合禁食與使用質子幫浦抑制劑（PPI）治療，休養一周後順利出院。

桃園醫院肝膽腸胃科醫師黃柏諭表示，痠痛貼布是現今社會日常生活中常見的必備藥品，其主要成分水楊酸和非類固醇消炎止痛藥（NSAID）能有效減輕痠痛，不過痠痛貼布潛在風險是影響胃腸道，NSAID會抑制體內前列腺素的合成；前列腺素在保護胃黏膜方面扮演關鍵角色，一旦其合成受阻，胃黏膜保護力下降，便會增加胃潰瘍、胃炎甚至胃出血的風險。所有藥物都需經肝臟代謝、腎臟排出，長期過量使用止痛藥物，也會加重肝腎負擔，進而影響其正常功能。

桃園醫院護理師林鈺潔表示，解黑便屬於上腸胃道出血的警訊之一，過量使用非類固醇消炎藥恐導致胃潰瘍或炎症，長時間會對身體造成負擔。建議民眾使用貼布時，勿超過建議劑量與時間，痠痛貼布的藥效持續約6至8小時，不建議長時間貼在同一處，應遵循仿單建議，每次使用不超過8小時，且一天不應貼超過安全劑量，避免藥物過量吸收。

院方表示，若因病情需要併用止痛藥與痠痛貼布，應諮詢專業醫師而非濫用止痛藥物，一旦出現吐血或解黑便等情形時應盡速就醫以免延誤病情。痠痛貼布是暫時緩解症狀的輔助工具，絕非萬靈丹，唯有正確、謹慎地使用，並尋求醫療專業協助，才能保障健康。