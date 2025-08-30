聽新聞
0:00 / 0:00

醫病之間／ 過度依賴痠痛貼布 婦胃潰瘍出血休克

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
部桃肝膽腸胃科醫師提醒，痠痛貼布過量會影響健康。記者鄭國樑／攝影
部桃肝膽腸胃科醫師提醒，痠痛貼布過量會影響健康。記者鄭國樑／攝影

一名60歲婦人長期肌肉痠痛，習慣買痠痛貼布及服止痛藥，有時甚至一次貼超過6片，未料日前竟因解黑便、低血容積休克在家中浴室昏倒。家人緊急將她往衛福部桃園醫院急診，檢查確認胃潰瘍合併出血，幸好透過熱凝固治療成功止血，並配合禁食與使用質子幫浦抑制劑（PPI）治療，休養一周後順利出院。

桃園醫院肝膽腸胃科醫師黃柏諭表示，痠痛貼布是現今社會日常生活中常見的必備藥品，其主要成分水楊酸和非類固醇消炎止痛藥（NSAID）能有效減輕痠痛，不過痠痛貼布潛在風險是影響胃腸道，NSAID會抑制體內前列腺素的合成；前列腺素在保護胃黏膜方面扮演關鍵角色，一旦其合成受阻，胃黏膜保護力下降，便會增加胃潰瘍、胃炎甚至胃出血的風險。所有藥物都需經肝臟代謝、腎臟排出，長期過量使用止痛藥物，也會加重肝腎負擔，進而影響其正常功能。

桃園醫院護理師林鈺潔表示，解黑便屬於上腸胃道出血的警訊之一，過量使用非類固醇消炎藥恐導致胃潰瘍或炎症，長時間會對身體造成負擔。建議民眾使用貼布時，勿超過建議劑量與時間，痠痛貼布的藥效持續約6至8小時，不建議長時間貼在同一處，應遵循仿單建議，每次使用不超過8小時，且一天不應貼超過安全劑量，避免藥物過量吸收。

院方表示，若因病情需要併用止痛藥與痠痛貼布，應諮詢專業醫師而非濫用止痛藥物，一旦出現吐血或解黑便等情形時應盡速就醫以免延誤病情。痠痛貼布是暫時緩解症狀的輔助工具，絕非萬靈丹，唯有正確、謹慎地使用，並尋求醫療專業協助，才能保障健康。

延伸閱讀

吃止痛藥沒效！卡車運匠頭痛3個月 醫揪竟是鼻竇炎惹禍

七夕情人節浪漫一下 桃園衛生局提醒防這些護措施不能少

男以為胃潰瘍舊疾復發 醫師卻精準夾出卡胃壁小魚刺

愛痠痛貼布1次貼逾6片竟解黑便休克 部桃：這成分影響胃腸道

相關新聞

稱配方奶甜如可樂 「媽媽餵」道歉

母嬰品牌「媽媽餵」日前在社群媒體稱嬰兒配方奶粉含糖量有如可樂，恐致過動，遭各界抨擊。衛福部食藥署澄清，市售配方乳含糖量與...

4年13例 赴美小心球黴菌感染

球黴菌症是美國西部常見肺部傳染病，我國無本土病例，皆為境外移入，台大醫院發現從二○二二年至今，僅四年已累計十三例，感染者...

iPhone 17手機新隱藏配件外洩！多了一條掛繩「更像專業相機」

蘋果（Apple）秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，將發表iPhone 17系列手機及其他蘋果裝置，隨著時間接近，關於iPhone 17配件也遭到外洩，先前聯合新聞網《科技玩家》曾報導蘋果將出iPhone 17 TechWoven編織手機殼（保護殼），如今有爆料大神更發現裡面還有隱藏配件，讓iPhone 17更像一台相機。

吃飽還嘴饞竟是「大腦被腸道騙了」 營養師授4招：讓食慾不失控

一般人吃飽後就不會再繼續進食了，但有些人即使吃了一堆東西還是覺得餓，或者覺得嘴饞想吃東西，營養師李婉萍表示這種情況可能是「假性飢餓」在作怪，也就是大腦被腸道騙了。

9月徵文主題 健腦新生活

年紀愈來愈大，愈來愈不想動，又老是忘東忘西的、常找不到東西、搭錯車、算錯錢…，面對記憶力逐漸的衰退，害怕失智找上門，您是...

健康你我他／勤讀好學擺脫文盲 上肌力課強化健康

第一次做動物測試，我是「翩翩蝴蝶」，得到49分，低於整體平均58分，「自在獨立」與「活躍好學」最優，「社會聯結」與「健康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。