教、玩具租賃蓬勃 消保官籲設定型契約

養小孩燒錢，嬰幼兒用品使用期限短，教具、玩具租用市場日益蓬勃，不過消費糾紛多，契約規範對消費者保障不足。新竹市消保官劉興振表示，相關糾紛黑數不少，建議比照現行的租屋與租車契約，擬定定型化契約條款，具有法律效力，保障消費者權益。

聯合報5月專題報導「幼兒玩具掀租用潮，糾紛不斷」，近期有家長反映，租用玩具積木組，因商品有刮痕和缺角遭業者要求買下，但契約內容未清楚界定「正常使用痕跡」與「不當損壞」的差異，雙方爭執不下。

消保官指出，玩具、育兒用品租賃市場日益擴大，但法律保障仍屬灰色地帶，相關糾紛黑數不少，例如家長在租賃玩具、兒童腳踏車或樓梯防護柵欄時，若未約定商品安全責任與損壞歸屬，很容易在發生爭議時求助無門。

劉興振建議，業者在契約中，應明確標示「正常耗損」與「使用不當損壞」的區別，若要求賠償，應提供具體損壞證明，並排除消費者因自然耗損而遭追償的不合理情形。

他強調，針對孩童使用的高風險物品，例如腳踏車、學步車、滑步車等，應明確註記安全檢查項目，如煞車功能是否正常，並附上相關安全標章或檢驗合格證明；業者如未提供基本的安全資訊與警語，甚至出租不具安全認證的產品，將涉及違反產品責任與消保法規範，應全面禁止。

劉興振表示，政府有關部門應比照消費者保護法第17條規規定的「應記載與不得記載事項」制度，針對租賃契約訂定標準化條款，就如同現行的租屋與租車契約，才具有法律效力，保障消費者權益。