黃馨釜山個展跨境融合 探索韓國海女與面具文化

中央社／ 首爾29日專電

台灣藝術家黃馨今天起在韓國釜山舉行個展，將親身體驗的韓國海女及河回面具文化與台灣傳統文化融合，促成跨越國境的藝術對話。

黃馨在台北寶藏巖國際藝術村支持下，於韓國釜山虹梯藝術中心展開為期3個月的駐村計畫，並從今天起至9月12日舉辦個展「火焰海洋裡的星星眼淚」，透過面具與海女兩大系列作品，探索女性、自然與生命的深層連結。

黃馨告訴中央社記者，她在看了韓劇「苦盡柑來遇見你」之後對海女文化產生好奇，「隨著時代變遷，這樣的文化正在逐漸消失，所以我希望透過這次來韓國駐村的機會去探索她們的故事」。

韓國海女並不依靠現代潛水器具，而是用屏息方式潛入海裡採集海產，與自然搏鬥，黃馨說明，她們會在下水前向海神與祖靈祈求庇佑，並在社群中彼此扶持，展現強烈的凝聚力與女性韌性，形成獨特女性群體文化。

黃馨除了走訪濟州島的海女博物館研究相關工具、服飾及日常習俗，也體驗了一日海女的生活，不太會游泳的她第一次嘗試潛水，一開始覺得新奇，但不久後就開始感受到體力下滑，「這讓我更加佩服海女，她們能長期反覆潛入海中，以極大的耐力和專注與大海共生」。

在黃馨筆下，海女與美人魚的形象交織，她說，美人魚在不同文化中經常象徵誘惑、危險、悲劇與神秘，恰與海女的生命經驗互相呼應，這次個展的名稱也是以火焰與眼淚隱喻海女在海洋中的掙扎與奮鬥，希望引導觀者思考女性與自然之間的關聯，與隱藏其中的力量與美麗。

面具系列的展覽則包括120張面具繪畫，黃馨表示，來自韓國安東河回村的傳統面具表演，雖然與台灣民俗臉譜及原住民圖像一樣都與祭儀、表演或信仰緊密相連，但河回面具更帶有戲謔與社會批判的功能。

黃馨利用大膽色彩將河回面具結合台灣民俗臉譜、原住民圖像及西方神話元素，形成跨文化的獨特視覺符號，轉化為靈魂與情緒的容器，希望觀眾能藉此探索屬於自己的面具。

這次個展由虹梯藝術中心主辦，展期間也會舉辦藝術家講座及交流活動，期望藉由藝術跨越文化疆界，促進台韓之間更多元對話。

藝術家

延伸閱讀

日韓旅遊哪個好？她力挺南韓掀戰火 網一面倒選日本：差太多

桃園「lokah 原音新浪潮」音樂賽開唱 吉董點評超犀利：光歌聲贏一半

赴韓近視雷射真的划算？網友真心告白：寧選台灣眼科安心便利、技術領先

韓國新生兒數連12個月增加 2025上半年增幅創新高

相關新聞

吃飽還嘴饞竟是「大腦被腸道騙了」 營養師授4招：讓食慾不失控

一般人吃飽後就不會再繼續進食了，但有些人即使吃了一堆東西還是覺得餓，或者覺得嘴饞想吃東西，營養師李婉萍表示這種情況可能是「假性飢餓」在作怪，也就是大腦被腸道騙了。

iPhone 17手機新隱藏配件外洩！多了一條掛繩「更像專業相機」

蘋果（Apple）秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，將發表iPhone 17系列手機及其他蘋果裝置，隨著時間接近，關於iPhone 17配件也遭到外洩，先前聯合新聞網《科技玩家》曾報導蘋果將出iPhone 17 TechWoven編織手機殼（保護殼），如今有爆料大神更發現裡面還有隱藏配件，讓iPhone 17更像一台相機。

妹子晚上運動卻睡不著 過來人揭與2因素有關：最好避免

現代人生活忙碌，只能下班後抽出時間來運動，不過有一名女網友透露，自己平時只有晚上9點左右才能運動一小時，卻因此睡不太著，讓她困擾地想問「是跟運動有關嗎？」不少過來人指出與運動的時間、強度有關，建議將運動時間提早，或者改到早上，並且避免激烈運動，才能改善無法入睡的困擾。

吃止痛藥沒效！卡車運匠頭痛3個月 醫揪竟是鼻竇炎惹禍

55歲詹姓卡車司機有偏頭痛病史，過去吞顆止痛藥就沒事，近3個月反覆頭痛，吃藥也沒效。他經友人介紹，向衛福部台中醫院「慢性...

熱到懶洋洋？醫揭「熱疲勞」關鍵：小心愈不動愈沒力

炎炎夏日，時常一動就汗流浹背、渾身無力，讓人只想待在冷氣房。不過，中醫師提醒，這可能不是單純偷懶，而是身體正在出現「熱疲勞」。

華航育空北方航空共推聯程服務 銜接加國12航點

中華航空股份有限公司與育空北方航空今天表示，推「一本票」聯程服務，透過合作與育空北方航空在育空特區航空網絡，華航旅客可享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。