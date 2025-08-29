黃馨釜山個展跨境融合 探索韓國海女與面具文化

台灣藝術家黃馨今天起在韓國釜山舉行個展，將親身體驗的韓國海女及河回面具文化與台灣傳統文化融合，促成跨越國境的藝術對話。

黃馨在台北寶藏巖國際藝術村支持下，於韓國釜山虹梯藝術中心展開為期3個月的駐村計畫，並從今天起至9月12日舉辦個展「火焰海洋裡的星星眼淚」，透過面具與海女兩大系列作品，探索女性、自然與生命的深層連結。

黃馨告訴中央社記者，她在看了韓劇「苦盡柑來遇見你」之後對海女文化產生好奇，「隨著時代變遷，這樣的文化正在逐漸消失，所以我希望透過這次來韓國駐村的機會去探索她們的故事」。

韓國海女並不依靠現代潛水器具，而是用屏息方式潛入海裡採集海產，與自然搏鬥，黃馨說明，她們會在下水前向海神與祖靈祈求庇佑，並在社群中彼此扶持，展現強烈的凝聚力與女性韌性，形成獨特女性群體文化。

黃馨除了走訪濟州島的海女博物館研究相關工具、服飾及日常習俗，也體驗了一日海女的生活，不太會游泳的她第一次嘗試潛水，一開始覺得新奇，但不久後就開始感受到體力下滑，「這讓我更加佩服海女，她們能長期反覆潛入海中，以極大的耐力和專注與大海共生」。

在黃馨筆下，海女與美人魚的形象交織，她說，美人魚在不同文化中經常象徵誘惑、危險、悲劇與神秘，恰與海女的生命經驗互相呼應，這次個展的名稱也是以火焰與眼淚隱喻海女在海洋中的掙扎與奮鬥，希望引導觀者思考女性與自然之間的關聯，與隱藏其中的力量與美麗。

面具系列的展覽則包括120張面具繪畫，黃馨表示，來自韓國安東河回村的傳統面具表演，雖然與台灣民俗臉譜及原住民圖像一樣都與祭儀、表演或信仰緊密相連，但河回面具更帶有戲謔與社會批判的功能。

黃馨利用大膽色彩將河回面具結合台灣民俗臉譜、原住民圖像及西方神話元素，形成跨文化的獨特視覺符號，轉化為靈魂與情緒的容器，希望觀眾能藉此探索屬於自己的面具。

這次個展由虹梯藝術中心主辦，展期間也會舉辦藝術家講座及交流活動，期望藉由藝術跨越文化疆界，促進台韓之間更多元對話。